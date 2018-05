Tuffi | World Series Kazan 2018 | Verzotto Bertocchi quinti nella finale del sincro misto

Tuffi - World Serie Kazan 2018 : Cina grande protagonista anche nella seconda giornata : seconda giornate di gare a Kazan nell’ultima tappa delle World Series 2018. Come successo già ieri la Cina ha fatto la parte della grande protagonista, conquistando la vittoria nei 3m metri maschili e nella piattaforma femminile. Successo dei padroni di casa nel sincro misto dalla piattaforma, ma va detto che la Cina non presentava coppie al via. Doppietta cinese dal trampolino maschile con il successo di Siyi Xie (536.60) sul compagno di ...

Tuffi - World Series 2018 : a Kazan l’ultima occasione per Bertocchi/Verzotto di salire sul podio : Le World Series 2018 calano il loro sipario a Kazan. Sarà la cittadina russa l’ultima delle quattro tappe in calendario. Finora si è assistito ad un dominio cinese, anche se la striscia di successi consecutivi della Cina si è interrotta proprio la scorsa settimana a Montreal, quando la coppia malese Pandelela Pamg/Jun Hoong Chang è riuscita ad imporsi nella prova del sincro femminile dalla piattaforma. La Cina si è comunque immediatamente ...

Tuffi - World Series : a Montreal va in scena il solito dominio cinese. Quinti Bertocchi/Verzotto : Nell’ultimo fine settimana a Montreal si è tenuto il terzo appuntamento delle World Series. Nella tre giorni canadese hanno gareggiato anche gli azzurri Elena Bertocchi e Maicol Verzotto, che hanno concluso al quinto posto (ultimo vista la presenza solo di cinque nazioni) con il punteggio totale di 290.82. Dopo i due Tuffi obbligatori, nei quali si poteva guadagnare più di 92.40, negli altri tre Tuffi liberi non si è mai superato l’otto ...

Tuffi - World Series Montreal : Bertocchi-Verzotto al quinto posto. Doppiette per la Cina : Ultima giornata di gare a Montreal nella terza tappa delle World Series 2018. Nella notte italiana sono scesi in gara anche gli azzurri Elena Bertocchi e Maicol Verzotto, impegnati nella prova del sincro misto dal trampolino. La coppia italiana ha chiuso al quinto posto (ultimo vista la presenza solo di cinque nazioni) con il punteggio totale di 290.82 in una gara vinta dai padroni di casa del Canada (325.20) davanti a Gran Bretagna (300.84) e ...

Tuffi - World Series Montreal 2018 : la Cina dà spettacolo nella piscina in Canada : Seconda giornata di gare a Montreal per il terzo appuntamento delle World Series 2018 di Tuffi. La Cina ha dato spettacolo nella pisCina canadese vincendo le due finali individuali dal trampolino 3m (maschile) e dai 10 metri (femminile). Tra gli uomini a fare la voce grossa è stato Cao Yuan (531.20) che, al termine di un atto conclusivo appassionante, ha avuto la meglio del connazionale Xie Siyi (529.30) e del russo Ilia Zakharov (505.05). Una ...

Tuffi - World Series Montreal 2018 : prima giornata. La Malesia mette fine alla striscia vincente della Cina : prima giornata di gare a Montreal per il terzo appuntamento delle World Series 2018. E’ stato un venerdì dedicato completamente alle gare di sincro e che soprattutto ha visto la fine della striscia di venti vittorie consecutive da parte della Cina. Il dominio cinese si è interrotto nella gara del sincro femminile dalla piattaforma, dove la vittoria è andata alla coppa della Malesia formata da Pandelela Pamg e Jun Hoong Chang, che hanno ...

Tuffi - World Series 2018 : si riparte da Montreal. L’Italia vuole essere protagonista con Bertocchi-Verzotto : Dopo i primi due appuntamenti in terra asiatica a Pechino e Fuji, tornano in questo fine settimana le World Series di Tuffi con la terza tappa in calendario a Montreal. Finora si è assistito ad un autentico dominio cinese, con la Cina che ha vinto tutte le gare finora disputate alle World Series. Una supremazia davvero schiacciante con 20 vittorie consecutive ed è una striscia che a Montreal il resto del mondo cercherà di far terminare. Ci ...

Tuffi - World Series Fuji 2018 : solito dominio cinese. Bertocchi-Verzotto settimi : Anche nell’ultima giornata delle World Series di Tuffi a Fuji è stato confermato il dominio della Cina. Anche nella seconda tappa stagionale i cinesi hanno vinto tutte le gare, replicando la stessa supremazia vissuta la scorsa settimana a Pechino. Doppietta nel gara femminile dai 3 metri. Successo per Shi Tingmao davanti alla connazionale Wang Han. Una prova dominata da Shi, che si è imposta con 388.05 punti, precedendo la compagna di ...

Tuffi - World Series 2018 : a Fuji il secondo appuntamento. Bertocchi-Verzotto a caccia del podio : secondo appuntamento stagionale per le World Series 2018. Dopo la tappa di Pechino, il meglio del mondo dei Tuffi si trasferisce in Giappone a Fuji. In terra cinese è stato un vero e proprio dominio dei padroni di casa. La Cina ha monopolizzato il gradino più alto del podio a Pechino, con ben dieci vittorie in altrettante gare. Non è mancato comunque lo spettacolo con risultati davvero eccezionali come dal trampolino con le vittorie individuali ...

Tuffi - World Series 2018 : a Pechino uno show dei padroni di casa. Buona prova di Bertocchi/Verzotto : Si è conclusa la prima prova delle World Series 2018 di Tuffi. A Pechino c’è stato un vero e proprio dominio dei padroni di casa, che hanno vinto tutte le gare in programma. Una supremazia schiacciante, che non ha lasciato scampo al resto del mondo con alcune prestazione di livello veramente altissimo. Per esempio nel sincro maschile dai 3 metrii Yuan Cao e Siyi Xie hanno sfiorato i 500 punti totalizzando 497.34. Un risultato strepitoso, ...

Tuffi - World Series Pechino 2018 : altro show cinese nell’ultima giornata di gare : Ultima giornata di Tuffi a Pechino per la prima tappa delle World Series 2018 e altro show degli atleti di casa che hanno deliziato il pubblico a bordo vasca con esecuzioni da applausi a scena aperta. Tre le gare in programma quest’oggi. La finale della piattaforma femminile ha sorriso alle due cinesi Jiaqi Zhang (439.10) e Qian Ren (432.30) in un duello appassionante che ha stimolato entrambe le atlete a tirar fuori il meglio: i 95.70 del ...

Tuffi - World Series Pechino 2018 : Maicol Verzotto/Elena Bertocchi sfiorano il podio nel sincro misto da 3 metri : Seconda giornata di gare a Pechino (Cina) nelle World Series di Tuffi ed è ancora la Nazionale di casa a fare la voce grossa. Nella finale del trampolino femminile, dai tre metri, Tingmao Shi e Han Wang hanno dominato la scena in lungo ed in largo con la vincitrice che ha sfiorato i 400 punti (392.10) eccellendo con il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (85.50) ed il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (82.50). Una gara ...

Tuffi - World Series Pechino 2018 : trionfo cinese nel sincro dalla piattaforma e dai 3 metri : Nella prima giornata delle World Series di Tuffi a Pechino (Cina) dominio assoluto dei padroni di casa nelle gare dedicate al sincro. Dai 10 metri, tra le donne, successo di Jiaqi Zhang/Minjie Zhang con lo score di 368.22 ottenendo punteggi eccezionali sempre al di sopra degli 80 punti (Tuffi liberi), suggellando il proprio trionfo con lo score di 90.24 nel doppio e mezzo indietro carpiato con un avvitamento. Alle spalle delle due cinesi ...