Trump non è obbligato a testimoniare sul Russiagate Parola di avvocato

Londra - 60° omicidio da inizio 2018. Trump all’attacco : “Non hanno armi - ma hanno i coltelli” : Dopo la scia di omicidi avvenuti a Londra, alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, Trump definisce uno degli ospedali della metropoli una ‘zona di guerra’. E mentre nella capitale del Regno Unito si consuma l’ultimo omicidio, avvenuto la scorsa notte, le reazioni alle parole del presidente degli Stati Uniti non si lasciano attendere. Ma Trump non fa infuriare solo Londra, visto che alla convention ...

Trump non convince Pechino con i colloqui e prepara la linea dura : ... resasi probabilmente necessari anche perché il presidente Xi sta spingendo il suo paese sul tetto del mondo, ora più che mai.

John McCain non vuole Donald Trump al suo funerale : Il senatore dell’Arizona John McCain, storico leader del Partito Repubblicano ed ex candidato alle elezioni presidenziali del 2008, non vuole che il presidente Donald Trump partecipi al suo funerale. Un articolo del New York Times pubblicato il 5 maggio dice che le The post John McCain non vuole Donald Trump al suo funerale appeared first on Il Post.

Trump : senza frontiere non c'è Paese : 04.32 Trump torna ad attaccare le leggi che regolano l'immigrazione negli Stati Uniti: "I nostri confini e le nostre leggi sono un pasticcio", ha dichiarato intervenendo a Cleveland a un evento sulla riforma fiscale. "Se non si hanno frontiere non si ha un Paese", ha detto Il presidente Usa ha ribadito di voler di costruire un muro al confine con il Messico e ha insistito sulla necessità di garantire e rendere sicuri i confini "anche a costo ...

Ballando con le stelle 13 – Semifinale – Nona puntata del 5 maggio 2018. Ivana Trump e Rossano Rubicondi ballerini per una notte. Akash e Massimiliano Morra sono eliminati. : Nona puntata, la Semifinale, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Gli ascolti sono stati discreti, con una media intorno al 19% di share nelle prime puntate, cresciuti nelle ultime ad […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Semifinale – Nona puntata del 5 maggio 2018. Ivana Trump e ...

Usa - Trump non arretra : «Nelle scuole servono docenti e guardie armati» Video : Il presidente alla convention della Nra, la lobby delle armi: «Il Secondo Emendamento alla Costituzione americana non sarà mai in pericolo finché sarò alla Casa Bianca»

Usa - disoccupazione sotto il 4% : non accadeva dal 2000 e Trump gongola : NEW YORK - 164mila posti di lavoro in più soltanto nel mese di aprile. Una cifra mostruosa, persino per l'economia a stelle e strisce. Una cifra che, paradossalmente, viaggia persino al di sotto di quelle che erano le aspettative degli analisti. Così com'è leggermente più basso il dato relativo alla ...

Giuliani - Ivanka Trump non si tocca : 3.14 Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York, 'new entry' nel team di legali del presidente Trump, avverte Mueller, procuratore che indaga sul Russiagate: Ivanka Trump è off-limits. Lo ha detto durante un'intervista a Fox, rispondendo sulle indiscrezioni di Politico sul fatto che Mueller potrebbe usare la primogenita prediletta figlia del presidente per arrivare a Trump. "Andrei direttamente nei miei uffici con una lancia se colpissero ...

L'ammissione di Trump : "Non erano fondi elettorali i soldi usati per pagare Stormy Daniels" : Il presidente cambia versione: avrebbe rimborsato personalmente i 130mila dollari versati dal suo avvocato Michael Cohen alla pornostar