Tris della Fiorentina | Genoa battuto 3-2

“Tua moglie ha un tumore. E tu…”. Diagnosi choc per i giovani sposi che - proprio in quel momento - stavano affrontando il periodo più bello della loro vita. Poi la notizia talmente assurda da non sembrare vera. La storia Triste della ‘coppia più sfortunata al mondo’ : Si erano conosciuti mentre svolgevano con passione la loro professione, quella di insegnanti, e tra loro era subito scattato il più classico dei colpi di fulmine. Una storia d’amore tra i banchi di scuola che aveva visto i due docenti trasformarsi in una coppia sempre più affiatata, fino a decidere di sposarsi e mettere su famiglia insieme. Prima l’arrivo del piccolo Michael, il primogenito, poi la decisione di regalargli un ...

Colosseo - 'Viva il Duce' : sTriscione choc nel giorno della morte di Mussolini : Uno striscione inneggiante al duce e al fascismo è apparso nella giornata di ieri sul ponte pedonale di via degli Annibaldi, a pochi metri dal Colosseo. '28 aprile viva il Duce', firmato Forza Nuova ...

Juventus - furia De MagisTris : “Forti e potenti rubando”/ Il silenzio della Vecchia Signora : De Magistris contro Juventus: “Si sentono forti rubando, poteri corrotti. Ci riprenderemo il maltolto con la schiena dritta”. Bianconeri irritato per le polemiche dopo sfida contro Inter(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:08:00 GMT)

Tuffi - World Series Montreal 2018 : prima giornata. La Malesia mette fine alla sTriscia vincente della Cina : prima giornata di gare a Montreal per il terzo appuntamento delle World Series 2018. E’ stato un venerdì dedicato completamente alle gare di sincro e che soprattutto ha visto la fine della striscia di venti vittorie consecutive da parte della Cina. Il dominio cinese si è interrotto nella gara del sincro femminile dalla piattaforma, dove la vittoria è andata alla coppa della Malesia formata da Pandelela Pamg e Jun Hoong Chang, che hanno ...

In centinaia cercano di sfondare il confine della sTriscia di Gaza : "Una carneficina" : Sono tre i palestinesi uccisi dai soldati israeliani, nel corso di questo quinto venerdì di protesta al confine tra la striscia di Gaza e Israele. Lo riferiscono fonti del ministero della Sanità ...

De MagisTris : “Nardella stia sereno - non servono appelli a napoletani” : “Nardella può stare sereno, non c’è bisogno di fare appelli come se i napoletani rappresentassero una specie particolare dalla quale bisogna scansarsi o proteggersi”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta l’appello lanciato dal sindaco di Firenze Dario Nardella ai tifosi napoletani, in arrivo domenica in città per Fiorentina-Napoli, a “rispettare la città”. Secondo de Magistris ...

“Non volevano visitarmi. Poi la risonanza e la brutta notizia” : il dramma della star di Grey’s Anatomy - alla prese con una scoperta davvero Triste. E le accuse a quel medico che per mesi le ha ripetuto : “Sta bene - è solo depressa” : Una notizia che aveva sconvolto i fan mesi fa, quando l’attrice era uscita allo scoperto rivelando pubblicamente di essere stata colpita da una terribile sorpresa in ospedale dopo dei controlli, una diagnosi piovuta all’improvviso dal cielo e che aveva spaventato non poco una star molto amata dal pubblico, che ne segue con passione le gesta sul piccolo schermo. E della quale ora la diretta interessata ha rivelato nuovi ...

Fiorentina-Napoli. Nardella : 'Tifosi - rispettate Firenze' - de MagisTris : 'Stai sereno' : In tutte le tifoserie del mondo esistono piccole minoranze che nulla hanno a che vedere con il calcio e con il tifo, non mi risulta che questi appelli si facciano ogni volta che c'è una partita. Noi ...

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : il Breganze a caccia del primo trofeo internazionale della sua storia - il Barcelos si candida al Tris : C’è aria di impresa per una delle compagini storiche dell’Hockey pista in Italia. Il Breganze si appresta a disputare la Final Four della Coppa Cers 2017-2018 con la consapevolezza di potersela giocare ad armi pari con le rivali iberiche e di disporre di mezzi tecnici e morali per guardare con fiducia all’atto conclusivo della competizione, che andrà in scena tra sabato 28 e domenica 29 aprile. I veneti non hanno mai ...

Liverpool - indagine anche sullo sTriscione pro De Santis dei tifosi della Roma : 'DDS con noi'. È uno striscione esposto da tifosi giallorossi durante la semifinale contro il Liverpool nello stadio di Anfield che inneggia a Daniele De Santis, condannato per la morte del tifoso ...

Diete dimagranti Tristi addio? Tom Kerridge svela il segreto della dopamina : Dimagrire o restare in forma è un obiettivo per tanti. Scegliere lo stile di vita alimentare corretto fa molto spesso rima con rinunce ai piatti più apprezzati dal palato. Ed è innegabile che quando c'è da restare all'interno di precisi binari di un regime ipocalorico non fa fare salti di gioia. Ed è questo uno dei motivi per i quali sono in molti a rinunciare all'ottenimento del traguardo prefissato. Tra di loro c'era anche Tom Kerridge. Non ...

Che succede - Charlene? La «virata» della (ex) Principessa Triste : Le orme che lasciano le sue Jimmy Choo sui campi da tennis di Montecarlo disegnano una strana traiettoria. Imprevedibile, come quella che l’ha portata dalle piscine del Sudafrica alla reggia di Monaco. La Principessa Charlene sorride e si prende la scena al Country Club del Principato, mentre consegna il premio a Rafa Nadal che si è appena aggiudicato il prestigioso Masters. I fotografi non sanno chi immortalare: il campionissimo spagnolo o la ...

“Non ci riesco più”. La Triste confessione della star protagonista dell’immortale “Mamma ho perso l’aereo”. Eccolo rivelare un brutto segreto che riguarda proprio il film amato da tutti : Non c’è Natale che non si rispetti senza la visione, seduti comodamente sul divano, di Mamma ho perso l’aereo, classico girato nel 1990 che racconta le peripezie della famiglia McCallister e in particolare del piccolo Kevin, bambino che per un equivoco si ritrova a trascorrere le festività tutto solo in casa. Lo abbiamo visto e rivisto milioni di volte, notando di volta in volta particolari inediti. E probabilmente lo ...

La Tristezza della regina Elisabetta : dice addio a Willow - l’ultimo corgi reale | Guarda le foto : La tristezza della regina Elisabetta: dice addio a Willow, l’ultimo corgi reale | Guarda le foto Il cane aveva 14 anni ed era affetto da una grave malattia. Secondo una fonte vicina alla famiglia reale la regina d’Inghilterra “è devastata” Continua a leggere