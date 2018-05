Triathlon World Cup Chengdu 2018 | Giorgia Priarone chiude al sesto posto | Gianluca

Triathlon World Cup Chengdu 2018 : en plein azzurra in Cina! I cinque italiani passano tutti in finale! : Ottime notizie per l’Italia del Triathlon giungono da Chengdu, in Cina, dove si sono appena completate le semifinali della tappa di World Cup: i cinque azzurri in gara sono rientrati tra i migliori 30, passando così alla Finale A, che si disputerà domani nella mattinata italiana. Le semifinali sono state disputate su distanza sprint: 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa. Tra le donne si qualificavano le prime 14 di ciascuna ...

Triathlon World Cup Chengdu 2018 : formula atipica tutta da scoprire. La gara cinese si preannuncia molto avvincente : Semifinali su distanza sprint, finali su distanza super sprint: si preannuncia una gara da vivere tutta d’un fiato quella che vedrà impegnati gli atleti nella tappa cinese di Chengdu valida per la World Cup di Triathlon. Distacchi contenuti ed arrivi al fotofinish caratterizzeranno la due giorni di gare alla quale prenderanno parte anche cinque italiani. Le semifinali vedranno i triatleti impegnati su un percorso di 750 metri a nuoto, 20 ...

Triathlon - World Series Bermuda 2018 : la rinascita di Alice Betto - la sfortuna di Alessandro Fabian : La tappa delle World Triathlon Series disputata alle Bermuda, riconsegna all’Italia una rinata Alice Betto, ritornata ad altissimi livelli già sin dal primo appuntamento stagionale al quale ha preso parte, mentre ha la sfortuna ha bersagliato Alessandro Fabian, che potrebbe stare fuori a lungo per problemi ad una clavicola dopo la caduta patita nella frazione di ciclismo. L’azzurra è rimasta nel gruppo alle spalle di Flora Duffy ...

World Triathlon Series di Bermuda - che delusione per Alessandro Fabian : l'azzurro costretto al ritiro : Una volta rientrato in Italia si impegnerà per recuperare al meglio in vista del primo impegno casalingo dell'anno, la tappa di Coppa del Mondo a Cagliari in programma il prossimo 2 giugno. 'Eravamo ...

Triathlon - World Series Bermuda 2018 : Flora Duffy vince in casa - Alice Betto sesta. Tra gli uomini dominio norvegese : Era lei, Flora Duffy, la grande favorita della vigilia, e non ha deluso le attese: è stata la triatleta delle Bermuda a vincere la prima storica tappa delle World Triathlon Series disputate nel suo Paese (su distanza olimpica: 1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa). Duffy ha dominato: la britannica Vicky Holland, seconda, è giunta a 1’46”, battendo in volata la statunitense Katie Zaferes. L’altra statunitense, ...

Triathlon - World Series Bermuda 2018 : Flora Duffy vuole tornare alla vittoria in casa. Per l’Italia Alessandro Fabian ed Alice Betto : Una prima volta storica: le World Triathlon Series sbarcano alle Bermuda e le luci della ribalta non possono che essere tutte per la triatleta di casa, Flora Duffy. Nella gara femminile la favorita numero uno sarà proprio lei, ma il novero delle pretendenti è ricco di nomi di rilievo. Il numero uno sarà per l’olandese Rachel Klamer, che ha vinto la tappa ad Abu Dhabi, ma molto ricca è la pattuglia statunitense, con Kirsten Kasper e Katie ...

Triathlon - Angelica Olmo : l’emergente che fa sognare l’Italia. Il primo podio in World Cup tappa verso Tokyo 2020 : Classe 1996, un obiettivo ben definito: Tokyo 2020. Questa è, in estrema sintesi, la scheda di Angelica Olmo, triatleta italiana che in questo avvio di stagione sta tenendo alto il vessillo tricolore. L’azzurra ha centrato il primo podio in carriera in World Cup in Australia un paio di settimane fa, e poi ha ottenuto un buon settimo posto in Nuova Zelanda pochi giorni fa. Già lo scorso anno però i segnali della crescita c’erano ...

Triathlon - World Cup New Plymouth 2018 : vittorie per Declan Wilson e Kirsten Kasper. Settima Angelica Olmo - decimo Gregory Barnaby : Si conclude a New Plymouth, in Nuova Zelanda, la tappa di World Cup di Triathlon, nella quale ben figurano i cinque italiani impegnati: Angelica Olmo, dopo il terzo posto di Mooloolaba, ottiene la Settima posizione, mentre tra gli uomini centra la top 10 Gregory Barnaby, con gli altri tre azzurri tutti classificati entro la 25ma piazza. Nella gara femminile si impone la statunitense Kirsten Kasper, che dopo il quarto posto ad Abu Dhabi ed il ...

Triathlon - World Cup 2018 : a New Plymouth cinque azzurri in gara. Tanti big in vista dei Giochi del Commonwealth : Una tappa di avvicinamento ai Giochi del Commonwealth: così è vista dagli atleti dei Paesi che facevano parte del vecchio impero britannico la gara di World Cup di Triathlon che si terrà nella notte italiana tra sabato e domenica a New Plymouth, in Nuova Zelanda, alla quale prenderanno parte anche cinque azzurri. Tra le donne la favorita numero uno è la statunitense Kirsten Kasper, che nella primissima parte di stagione ha centrato il quarto ...

Triathlon - World Cup Mooloolaba 2018 : PODIO per Angelica Olmo - è terza! Lontani gli uomini : Arriva il primo PODIO del 2018 per l’Italia del Triathlon in una gara di World Cup: a Mooloolaba, in Australia, nel cuore della notte italiana, Angelica Olmo, unica azzurra impegnata nella gara femminile, ha concluso al terzo posto dopo una prova fantastica, dove è rimasta sempre nelle posizioni di testa, riuscendo infine, nella frazione di corsa, a preservare il gradino più basso del PODIO. Nella gara maschile invece, erano presenti ...

Triathlon - World Cup Mooloolaba 2018 : i convocati dell’Italia. In cinque rappresenteranno il Bel Paese : Dopo la tappa inaugurale della World Cup di Città del Capo e la prima gara delle World Series ad AbuDhabi, il circuito mondiale del Triathlon si sposta in Australia, precisamente a Mooloolaba, dove, nella notte italiana tra sabato e domenica, si terrà la seconda tappa, su distanza sprint. A rappresentare l’Italia saranno in cinque: tra le donne ci sarà la sola Angelica Olmo (C.S. Carabinieri), mentre un poker azzurro, formato da Gianluca ...

Triathlon - World Series Abu Dhabi 2018 : solo il rientro di Alessandro Fabian da salvare nella prima tappa : La prima tappa delle World Triathlon Series mette in mostra, una volta di più, l’assenza nella nazionale italiana di un talento all’altezza di Alice Betto, in grado di competere per le primissime posizioni a livello internazionale. La gara, svolta in gran parte, sul circuito automobilistico dove si corre il Gran Premio degli Emirati Arabi Uniti di Formula 1, ha un solo, parziale, riscontro positivo per gli azzurri: il rientro di ...

Triathlon - World Series Abu Dhabi 2018 : tra le donne assolo di Rachel Klamer. Indietro le due azzurre : Per la prima volta l’olandese Rachel Klamer (21ma triatleta della storia a riuscirci) alza le braccia al cielo in una tappa delle World Triathlon Series: ad Abu Dhabi arriva da sola sul traguardo, precedendo la britannica Jessica Learmonth e l’australiana Natalie van Coevorden, che al fotofinish sfila il podio alla statunitense Kirsten Kasper. Nessuna delle quattro atlete, che componevano il gruppo di testa al termine della frazione ...