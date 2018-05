Tre morti in uno schianto frontale

Incidente a La Loggia. Tre morti : una coppia di 74 e 75 anni e la figlia di 49 : E’ pesantissimo il bilancio dell’Incidente stradale avvenuto alle 19 sulla provinciale che da La Loggia porta a Carignano. Una Punto

Tre morti in scontro fra auto : ANSA, - TORINO, 5 MAG - Tre persone sono morte questa sera nello scontro frontale tra due auto. L'incidente a La Loggia, in provincia di Torino, sulla provinciale che porta a Carignano. La strada è ...

Esce in acquascooter con la compagna e la figlia di lei. Tre morti : mamma e bimba erano abbracciate in mare : Appartengono alla compagna di 31 anni e alla figlia di due anni dell'imprenditore originario di Mondragone (Caserta), Pierluigi Iacobucci, i due cadaveri trovati abbracciati oggi nelle acque di...

Esce in mare in acquascooter con la compagna e la figlia di lei Tre morti - le donne ritrovate oggi : di Rita Recchia Si sono definiti con le ore i dettagli del giallo di Terracina . Il 32enne Pierluigi Iacobucci risiedeva con la madre a Mondragone , Caserta, . Il suo corpo è stato ritrovato giovedì ...

Esce in mare in acquascooter con la compagna e la figlia di lei. Tre morti - le donne ritrovate oggi in mare a Terracina : Si sono definiti con le ore i dettagli del giallo di Terracina. Il 32enne Pierluigi Iacobucci risiedeva con la madre a Mondragone (Caserta). Il suo corpo è stato ritrovato giovedì...

Esce in mare in acquascooter con la compagna e la figlia di lei. Tre morti - le donne ritrovate oggi a Terracina : Si sono definiti con le ore i dettagli del giallo di Terracina. Il 32enne Pierluigi Iacobucci risiedeva con la madre a Mondragone (Caserta). Il suo corpo è stato ritrovato giovedì...

Molte morti per arresto cardiaco poTrebbero essere evitate se ci fosse più screening cardiovascolare : dal 4 al 6 maggio la prevenzione a Catania : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da venerdì 4 a domenica 6 maggio dalle ore 9 alle ore 19 un ...

Eta - una strage lunga 50 anni e olTre 850 morti : Madrid, 3 mag. (AdnKronos/Dpa) – A quasi 50 anni dal primo attentato, l’Eta annuncia il suo scioglimento . Nata sotto la dittatura franchista, l’organizzazione separatista basca ha continuato la propria azione violenta anche dopo il ritorno della Spagna alla democrazia, con attentati terroristici in cui sono rimaste uccise 853 persone e oltre 2500 sono rimaste ferite. “L’Eta, organizzazione socialista rivoluzionaria ...

Eta - una strage lunga 50 anni e olTre 850 morti : Madrid, 3 mag. (AdnKronos/Dpa) – A quasi 50 anni dal primo attentato, l’Eta annuncia il suo scioglimento . Nata sotto la dittatura franchista, l’organizzazione separatista basca ha continuato la propria azione violenta anche dopo il ritorno della Spagna alla democrazia, con attentati terroristici in cui sono rimaste uccise 853 persone e oltre 2500 sono rimaste ferite. “L’Eta, organizzazione socialista rivoluzionaria ...

Maltempo - India devastata da una violenta tempesta di sabbia e piogge torrenziali : olTre 100 morti - circa 143 feriti [GALLERY] : 1/10 ...

India - tempesta di sabbia e grandine : olTre 90 morti in due stati : Una tempesta di pioggia, grandine e sabbia ha causato ieri oltre 90 morti negli stati Indiani di Uttar Pradesh e Rajasthan e gravi danni a edifici ed infrastrutture. Secondo la Protezione civile Indiana, che sta ancora verificando l’entità dei danni causati dall’ondata di maltempo. Breve ma molto intensa la tempesta, che ha divelto alberi e danneggiato tetti delle case, ha interessato Agra, ma anche la capitale, New Delhi, dove però non si sono ...

India - olTre 70 morti per tempesta pioggia e sabbia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Due morti sulle Alpi bellunesi | Altri Tre feriti in Tirolo : Enrico Frescura e Alessandro Marengon stavano affrontando la parte conclusiva del Canale Oppel, quando sono scivolati per alcune centinaia di metri

Tragedia sulle Alpi - sei morti : cinque sono italiani. «Bloccati da una bufera di neve» - gravi alTre Tre persone : Un bilancio dramamtico quello della Tragedia sulle Alpi svizzere nella zona della Pigna d'Arolla: nell'incidente di ieri, ci sono 5 morti, e non soltanto la guida Alpina italiana Mario...