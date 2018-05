Tragedia in Calabria | bimbo di 3 mesi perde la vita

Calabria - Tragedia sui binari : travolto e ucciso un uomo Video : Pochi minuti fa una drammatica tragedia [Video] si è verificata in #Calabria. Un uomo è stato infatti travolto e ucciso da un convoglio dopo aver attraversato i binari. Nella giornata di ieri invece un terribile sinistro ha provocato il decesso di un anziano signore. Calabria, travolto e ucciso da un treno Aveva 70 anni l'uomo che pochi minuti fa è stato travolto da un treno in provincia di Cosenza, precisamente nei pressi del comune di Cirella. ...

Tragedia in Calabria - 28enne muore travolto da un furgone Video : Poche ore fa in #Calabria si è consumata una terribile Tragedia [Video]. Un giovane ragazzo di 28 anni è stato travolto e ucciso da un furgone. Sempre in Calabria un altro uomo è stato travolto da un'autovettura in corsa dopo essere sceso da un veicolo rubato. Calabria: muore giovane ragazzo travolto da un furgone Un ragazzo di soli 28 anni, di cui al momento conosciamo solo le iniziali del suo nome F. P., è stato travolto e ucciso da un furgone ...

Tragedia in Calabria - 28enne muore travolto da un furgone : Poche ore fa in Calabria si è consumata una terribile Tragedia. Un giovane ragazzo di 28 anni è stato travolto e ucciso da un furgone. Sempre in Calabria un altro uomo è stato travolto da un'autovettura in corsa dopo essere sceso da un veicolo rubato. Calabria: muore giovane ragazzo travolto da un furgone Un ragazzo di soli 28 anni, di cui al momento conosciamo solo le iniziali del suo nome F. P., è stato travolto e ucciso da un furgone in ...

Tragedia in Calabria - muore tra le lame della motozappa Video : Una drammatica notizia è appena giunta [Video] dalla #Calabria. Un uomo è deceduto dopo essere rimasto intrappolato all'interno di una motozappa mentre stava lavorando nel suo terreno agricolo. Calabria, muore sul lavoro Si chiamava Mario Paffile e aveva 77 anni l'uomo che poche ore fa è drammaticamente deceduto dopo essere rimasto incastrato tra le lame di una motozappa. Questa brutta vicenda si è consumata in provincia di #Cosenza, ...

Tragedia in Calabria - muore noto pilota Video : Una brutta notizia ci giunge dalla [Video]#Calabria, dove poche ore fa un drammatico sinistro ha ucciso il noto pilota #Francesco Misasi, gloria nazionale delle gare in salita. Calabria, muore Francesco Misasi Pochi minuti fa in Calabria si è verificata una terribile disgrazia [Video], il noto pilota Francesco Misasi è infatti deceduto poco prima delle ore 20 in provincia di Cosenza, precisamente lungo la Statale 18 nei pressi del comune di San ...

Tragedia in Calabria - 30enne si getta da un palazzo Video : Una drammatica Tragedia è avvenuta in Calabria [Video]. Un giovane ragazzo di soli 30 anni si è infatti gettato dal terrazzo del suo appartamento morendo sul colpo. Calabria, giovane si getta dal terrazzo e muore Aveva solo 30 anni il ragazzo che nella giornata di ieri, sabato 31 marzo, si è gettato dal suo appartamento situato nella citta' di Reggio #Calabria, precisamente nella zona nord, nei pressi di Santa Caterina. Dalle ultime informazioni ...

Tragedia in Calabria - si getta dal sesto piano e muore Video : In #Calabria è avvenuto un ennesimo caso di suicidio. Un uomo si è infatti gettato dal suo appartamento [Video] schiantandosi drammaticamente al suolo e morendo poco dopo in ospedale. Calabria, precipita dal balcone e muore Nella giornata di oggi 26 marzo un grave fatto di cronaca è accaduto nella citta' di Crotone. Un uomo di 71 anni, di cui al momento sono state rese note solo le iniziali del suo nome, D.C., è tragicamente precipitato dal ...