' Torno domani' | ragazzo di 20 anni esce di casa e scompare | l' appello della famiglia su Fb

Ceri - domani il riTorno in citta' - diretta su TRG dalle 7.55 - . Intanto proseguono le iniziative di sicurezza : da lunedi' offendicula in ... : La mattinata sarà trasmessa in diretta da TRG , dalle 7.55 per la Messa e dalle 10.30 per l'arrivo in città, e in diretta streaming su questo sito. Nel contempo l'attenzione resta concentrata su ...