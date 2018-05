Torna l'Appia Day - domenica 13 maggio festa dell'antica Regina Viarum - : Aperture straordinarie, visite guidate gratis, ciclotour, spettacoli e degustazioni: sono oltre 200 gli eventi in programma lungo il tracciato del l'Appia Antica. La mggior parte a Roma, ma non solo. Anteprima sabato 12 con "GRAB Bike"

“Le Gattare Juventine” stanno Tornando : le attrici Gabriella Cacia e Claudia Zappia presentano lo spettacolo diretto da Paride Acacia : Si avvicina il momento di “Gattare Juventine”, che andrà in scena sabato 28 aprile alle ore 21.00 e domenica 29 alle ore 17.30 alla Sala Laudamo di Messina, nell’ambito della rassegna Laudamo Show – Off del Teatro Vittorio Emanuele. Lo spettacolo, diretto da Paride ACacia e prodotto dalla Compagnia Efrem Rock, racconta le vicende di due sorelle e del loro amore per la Juventus, i gatti e Bruce Springsteen: ovvero l’eredità lasciata loro ...