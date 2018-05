Torino | siluro di Mazzarri | “che errore allenare l’Inter”

calcioweb.eu

(Di domenica 6 maggio 2018) Ilha strappato un punto nella gara di campionato contro il Napoli, la squadra granata spera di concludere al meglio la stagione.nel frattempo lancia frecciate all’Inter: “nei miei 4 anni al Napoli sono state fatte delle cose eccezionali, consegnai una squadra in ottime condizioni. Speravo e sapevo che dopo quei 4 anni la squadra sarebbe stata in grado di mantenersi su alti livelli. Detto questo non metto bocca sulle altre cose, che oramai non mi riguardano”. Sull’esperienza all’Inter: “Dopo l’addio al Napoli avrei dovuto restare fermo. Mi è arrivata una prima proposta e non l’ho presa in considerazione, poi mi è arrivata l’altra proposta dell’Inter è l’ho presa in considerazione. E’ l’unica scelta della mia carriera che non rifarei. Poi sono andato all’estero ed ho fatto bene anche in ...