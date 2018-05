Torino | pagato incarico da 5mila euro al portavoce della sindaca dalla Fondazione per il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 maggio 2018) Undaper quindici giorni di lavoro come “supporto al presidente”. È il compito svolto lo scorso anno al Salone del libro da Luca Pasquaretta, capo ufficio stampa del Comune diChiara Appendino, compito intorno al quale è sorta una polemica politica, soprattutto perché laper il libro, quella che fino all’anno scorso organizzava il Salone del libro, ora è in liquidazione e molti suoi fornitori non sono ancora stati pagati. Più precisamente Pasquaretta, nel corso dell’edizione 2017fiera dell’editoria e fino alla fine del mese di maggio, ha affiancato il presidente, l’ex ministro alla Cultura Massimo Bray. Indiscrezioni su unal Salone del libro circolavano già un anno fa nell’ambiente politico torinese e la tabella degli “incarichi ultronei” dei dipendenti comunali ora ...