Torino | il No alle Olimpiadi del CONO | “Semplici cittadini Ai tempi dei giochi del 2006

"Andremo avanti perchè Torino non giunga mai alla candidatura olimpica" : dalle Vallette il CoNo lancia il no a Torino 2026 : Mentre si sta compiendo il secondo anno di mandato della Appendino è sempre più evidente che un'alternativa politica non c'è e che questa deve essere costruita dalle persone." "La vera domanda che ...

Torino vieta vendita di alcol dalle 21 in poi : Stretta dell'amministrazione cinquestelle contro la movida notturna. Tolleranza per i ristoranti e locali fino alle 23, ma solo se acquista cibo -

Accadde oggi : il 4 maggio 1949 finiva la leggenda del Grande Torino - 69 anni fa la tragedia di Superga [GALLERY] : 1/7 LaPresse ...

Maltempo : allerta per la piena dei fiumi dal Cuneese a Torino : allerta gialla per la piena dei fiumi in Piemonte, nel Cuneese e nel Torinese, per la concomitanza di forti piogge e del disgelo della neve ancora abbondante anche sotto i 2.000 metri. Il periodo più critico è previsto – informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – dal primo pomeriggio di domani. La quota neve sarà solo oltre i 2.400-2.500 e sulla base delle precipitazioni previste tra oggi e domani, “sono ...

Torino - doppia seduta di allenamento. Barreca verso il rientro : Torino - doppia seduta di allenamento per il Torino in vista del match di domenica in casa del Napoli . Per i granata dell'ex Mazzarri lavoro atletico e tecnico-tattico. rientro progressivo in gruppo ...

Il Torino Jazz Festival illuminato dalle stelle Archie Shepp e Carla Bley : ... e non poteva essere altimenti, visti i tragici incidenti di piazza San Carlo, per diffondersi in tutta la città, una scelta che è stata premiata dalla politica dei prezzi calmierati, con biglietti ...

Torino - alle Molinette arriva la "terapia della bambola" per chi soffre di demenza senile : La "doll therapy", nata in Svezia per stimolare l’emotività dei bimbi autistici, ora adottata in Geriatria

Allerta maltempo : grandinata record a Torino/ Video - previsioni meteo Primo Maggio : temporali sul Piemonte : Allerta maltempo: grandinata record a Torino e una frana. Le previsioni meteo in vista del Primo Maggio non annunciano nulla di buono: temporali in arrivo in Piemonte.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:03:00 GMT)

Torino-Lazio alle 20.45 La Diretta Inzaghi all'inseguimento della Roma : La partita tra Torino e Lazio chiude il programma della 35esima giornata di Serie A nel posticipo della domenica sera: i granata hanno 47 punti, occupano la decima posizione in classifica e puntano a ...

Serie A Torino-Lazio - probabili formazioni e tempo reale alle 20.45. Dove vederla in tv : TV : Sky Sport 1, Calcio 1, Supercalcio; Premium Sport. Tags: Diretta , Torino , Lazio Tutte le notizie di Serie A

PIEMONTE - ALLARME INTOSSICAZIONE DA TONNO/ Colpiti due coniugi : l'allerta dell'ASL di Torino : PIEMONTE, ALLARME INTOSSICAZIONE da TONNO arrivato dalla Spagna: due coniugi intossicati da istamina, dalla sindrome sgombroide, ecco cos'è e come si cura(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:20:00 GMT)

Torino - operaio muore schiacciato da balle di polietilene da 8 quintali : E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo del lavoratore.Continua a leggere

Torino - incidente lavoro : morto operaio travolto da balle polietilene/ Ultime notizie : era addetto pulizie : incidente sul lavoro a Torino: morto un operaio travolto dalle balle di polietilene, le Ultime notizie dal Canavese, a Salassa. Era addetto alle pulizie, mistero sulle cause(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Torino - incidente sul lavoro : addetto alle pulizie muore schiacciato da balle di polietilene : Un addetto alle pulizie è morto schiacciato dalle balle di polietilene in un magazzino della Rg polietilene di Salassa, una società di materie plastiche del Canavese, in via Ex Internati. La vittima, come riporta Torino Today, si chiama Salah Sehmani, un operaio marocchino di 50 anni residente a Favria. A dare l’allarme sono stati i colleghi, che lo hanno ritrovato esanime all’interno di un capannone della ditta. Per liberare il ...