Torino | De Silvestri | ' Scudetto alla Juve? Siamo professionisti'

Napoli-Torino 2-2 - De Silvestri risponde a Hamsik e chiude la corsa scudetto di Sarri : Adesso è davvero finita: servirebbero due sconfitte della Juve e due goleade del Napoli per ribaltare un verdetto che appare chiaro e non è definitivo solo per l'aritmetica: il Napoli chiude contro il ...

Serie A - Torino-Milan 1-1 : De Silvestri risponde a Bonaventura : TORINO - Sembra l'alba di una notte perfetta, finisce per essere una promessa mantenuta a metà. I granata perdono l'occasione, pareggiando col Milan , di fare un balzo in avanti in ottica europea, in ...

Torino - ieri prove di 3-5-2. De Silvestri out e Barreca spera : 1 di 2 Successiva Torino - E' scattata l'operazione assalto all'Isola. ieri pomeriggio granata in campo per una sessione tecnico-tattica in vista della sfida di sabato pomeriggio a Cagliari . Mazzarri ...

Serie A Torino - De Silvestri verso il rientro : Torino - Allenamento pomeridiano per il Torino di Mazzarri con una sessione tecnico-tattica in preparazione alla trasferta di sabato pomeriggio contro il Cagliari. Lavoro parzialmente con la squadra ...

