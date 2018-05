Tony Bellew | durissima lezione a David Haye

Blastingnews

(Di domenica 6 maggio 2018) Stavolta non c'è stata praticamente lotta,ha decisamente inferto una duraper il quale, probabilmente, questo è stato l'ultimo match della carriera. L'atteso rematch è durato cinque round, ne sono bastati tre aper prendere le misure di un avversario pesante ed impacciato. Così questo confronto tra pesi massimi tanto atteso VIDEO anche senza titoli in palio, si è concluso con una netta affermazione dell'ex campione mondiale dei massimi leggeri ed ha testimoniato il triste declino di un altro campione del mondo.salvato dalla campana nel terzo round La sfida tra i due pugili richiama in un certo qual modo la Brexit:sfodera una Union Jack nei pantaloni,risponde con la bandiera dell'Unione Europea. Quest'ultimo è certamente più aggressivo nella prima ripresa, manel finale riesce a piazzare qualche buon colpo, tra ...