: #Tutankhamon, fine del mistero: nella tomba non c'è una camera segreta. Lo ha stabilito uno studio del Politecnico… - RaiNews : #Tutankhamon, fine del mistero: nella tomba non c'è una camera segreta. Lo ha stabilito uno studio del Politecnico… - Adnkronos : Nessuna camera segreta nella tomba di Tutankhamon - Black7212932206 : RT @fattoquotidiano: Tomba di Tutankhamon, la scoperta degli archeologi: “Non esistono camere segrete” -

(Di domenica 6 maggio 2018) Un mistero che non è un mistero. Nonsegrete nelladi. Lo hanno stabilito gli studi condotti daitaliani, come rende noto il ministero egiziano per le Antichità di Stato. “Le scansioni effettuate con il radar all’interno dellahanno dimostrato che non ci sonoo tracce di telai di porte o di ingressi”, ha affermato Mostafa Waziri, a capo del Consiglio Supremo egiziano per le Antichità di Stato. I risultatistudi smentiscono quindi la teoria che ipotizzava l’esistenza di altri locali o di passaggi, adiacenti o interni alla camera mortuaria dinel 1922. Lo studio è stato condotto dai ricercatori di Archeo-Fisica del Politecnico di Torino coordinati dal professor Franco Porcelli che all’inizio dell’anno hanno ottenuto il via libera dall’Egitto per le misure geo-radar decisive dall’interno ...