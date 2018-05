Tim | Genish | sostegno da Elliot e Vivendi | lo aspetto anche da Cda

Tim - Genish : nuovo Cda non ha mutato cammino intrapreso insieme : Roma, 6 mag. , askanews, 'Cari colleghi, il voto espresso dall'assemblea degli azionisti venerdì scorso ci ha dato un nuovo Consiglio di Amministrazione, ma non ha mutato il cammino che abbiamo ...

Tim : Genish - cammino non cambia - impegno lungo termine : Roma, 6 mag. (AdnKronos) – “Il voto espresso dall’assemblea degli azionisti venerdì scorso ci ha dato un nuovo Consiglio di Amministrazione, ma non ha mutato il cammino che abbiamo intrapreso insieme. La visione DigiTIM e il Piano industriale che abbiamo iniziato a implementare a marzo sono stati ampiamente analizzati dai nostri azionisti nelle scorse settimane e hanno ricevuto grande apprezzamento pubblico da parte di ...

Tim - Elliott conquista la guida - sconfitti i francesi di Vivendi . Bernabè : inaccettabili parole antisemite sull'ad Genish : Ribaltone al vertice di Tim. Con il 49,8% dei voti ha vinto in assemblea dei soci la lista del fondo americano Elliott. Battuta, per poco, la lista dei francesi di Vivendi, azionisti di maggioranza ...

Elliott conquista il cda di Tim : avrà 10 consiglieri. Bernabè : gravi parole antisemite su Genish : ROMA - Ribaltone al vertice della Tim. L'assemblea dei soci assegna al fondo Elliott la maggioranza nel consiglio di amministrazione, che schiererà ora - in rappresentanza di Elliott - Fulvio Conti, ...

Al via l'assemblea di Tim. Presenza record degli azionisti. Bernabé : gravi parole anti-semite su Genish : ROMA - E' iniziata nella sede di Rozzano, alla periferia di Milano, l'assemblea di Tim, riunita per nominare il nuovo consiglio di amministrazione della società. Il clima è incandescente e il ...

Tim - Genish accende il duello tra fondo Elliott e Vivendi : Maddalena Camera Telecom debole ieri in Borsa, -0,54%, nella settimana decisiva per la governance della società. Venerdì prossimo 4 maggio, a Rozzano si vedrà finalmente chi è il vincitore tra Vivendi,...