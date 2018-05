: Tim, Genish: attendo sostegno da Cda - TelevideoRai101 : Tim, Genish: attendo sostegno da Cda - ilmessaggeroit : #Genish: «#Tim non cambia strategia, molta strada ancora da fare» - repubblica : Tim, Genish scrive ai manager: 'Sostegno sia da Elliott che da Vivendi' -

"Il voto espresso venerdì scorso dall' assemblea degli azionisti ci ha dato un nuovo Cda, ma non ha mutato il cammino che abbiamo intrapreso insieme". Così il dg di Tim, Amos, in una lettera al management della società."Ho ricevuto telefonate dal top management sia di Elliott che di Vivendì per ribadire il loroalla squadra. Mi aspetto che il nuovo Consiglio faccia lo stesso".Domani si riunirà il cda,che dovrebbe conferire allo stessole deleghe da ad. Per la presidenza è attesa la nomina di Fulvio Conti.(Di domenica 6 maggio 2018)