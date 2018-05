Terremoto | crolla tunnel in miniera in Polonia | un morto e 3 dispersi

Sudafrica : Terremoto fa crollare miniera d’oro - almeno 4 morti : A causa di un terremoto che si è verificato ieri in Sudafrica, 13 minatori sono rimasti intrappolati nella miniera d’oro di Masakhane, del gruppo Sibanye-Stillwater, alla periferia di Johannesburg: l’azienda e la National Union of Miners ha reso noto che 4 di loro sono morti in seguito alle ferite riportate, 6 sono stati ricoverati in ospedale e 3 sono ancora intrappolati. All’inizio di febbraio, nella miniera d’oro di ...

Terremoto Marche - nelle casette crollano i pensili antisismici : La Protezione civile: "Montati male". Oggi vertice straordinario. La protesta: "Il commissario ha messo fuorilegge le casette di legno Ma lì nessun problema"

Terremoto - paura infinita. Crolla un campanile e danni alle case antisisma : Batte un colpo indignato anche la politica. 'Alla tragedia che si rinnova - dice Andrea Cangini, senatore marchigiano di Forza Italia - fanno da contraltare l'inerzia di regione e governo e il ...

Terremoto nel Maceratese - le ombre sulla ricostruzione. Crollano i mobili nelle casette antisismiche : Sono crollate le cucine. Cascate le caldaie, sbriciolati alcuni muretti esterni. Molte, troppe, delle case antisismiche consegnate nel Centro Italia hanno reagito come non avrebbero dovuto alla scossa ...

Terremoto - a Muccia crolla il campanile della chiesa del '600 : rimossa la campana : La scossa di magnitudo 4.6 che questa notte ha colpito il Maceratese ha causato gravi lesioni al campanile della chiesetta seicentesca di Santa...

Terremoto - a Muccia crollano i pensili nelle casette SAE : ma non dovevano essere antisismiche? : Sul sito della Protezione Civile si legge: “In seguito agli eventi sismici di ottobre, con la graduale chiusura delle aree di accoglienza allestite dopo il Terremoto del 24 agosto e l’esigenza di garantire una sistemazione di breve periodo a un numero di cittadini cresciuto in modo esponenziale in poche ore, sono state realizzate aree container a uso abitativo nelle Regioni Umbria e Marche, che hanno sostituito i campi attendati ...

Terremoto Centro Italia : a Muccia crolla il campanile del ‘500 di Santa Maria di Varano : La Chiesa di Santa Maria di Varano, a Muccia, il cui campanile di stampo cinquecentesco è crollato in seguito alle forti scosse di Terremoto che hanno coinvolto il Centro Italia, è un piccolo bene monumentale di "matrice battesimale" eretto per devozione nel primo quarto del XVI secolo. Al suo interno l'affresco della Madonna con bambino che intitola il piccolo ma prezioso monumento.Continua a leggere

