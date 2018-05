Tenta il furto | ma la telecamera riprende tutto | Aiutateci a identificarlo

Vittoria - Tentato furto a Scoglitti : arrestati due ladri : La Polizia di Stato di Vittoria sventa furto e arresta due ladri. Erano intenti a sfondare la vetrata di un negozio sulla strada per Scoglitti.

Palermo : Tenta furto in un bar - arrestato : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Un uomo di 31 anni, Mirko Bonomo, è stato arrestato dalla polizia per il tentato furto in un bar del centro di Palermo. A dare l'allarme, in piena notte, è stato un residente della zona che ha assistito alla scena. L'uomo, che aveva forzato la saracinesca e rotto la ve

Modugno - rompono il finestrino ma fuggono a mani vuote : Tentato furto nella zona industriale : Tentano di rubare un'auto nella zona industriale di Modugno ma fuggono a mani vuote. È successo questa mattina in via delle Petunie. L'intera azione è stata catturata dalle immagini del sistema di ...

Tentato furto nell'associazione Domenico Modugno : un arresto in flagranza : SAN PIETRO VERNOTICO - Si è introdotto furtivamente nella sede dell'associazione culturale 'Domenico Modugno' di piazza del Popolo, a San Pietro Vernotico, ma un cittadino ha contattato i carabinieri. ...

Foligno - il Parco fluviale preso d'assalto : danni alla struttura e Tentato furto GALLERY : danni agli infissi, scritte sui muri ed anche un tentativo di furto. E' questo l'amaro bilancio di quanto avvenuto a cavallo tra martedì e mercoledì notte a Foligno. Per l'ennesima volta ad essere ...

Tentativo di furto all'IPSASR - IPSSO di Savutano · LameziaClick LameziaClick : LAMEZIA TERME , CATANZARO, - Questa notte alle 00:47 entrava in funzione il sistema di allarme dell'IPSASR - IPSSO , Istituto Professionale dei Servizi per l'Agricoltura e Servizi Rurali e Istituto ...

Napoli - spari tra la folla / Attimi di panico sul lungomare della città campana dopo un Tentato furto : Napoli, spari tra la folla: Attimi di panico sul lungomare della città campana dopo un tentato furto. La dinamica di quanto accaduto è ancora da accertare con precisione.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 23:06:00 GMT)

Napoli - panico sul Lungomare : spari tra la folla dopo un Tentato furto : panico sul Lungomare di Napoli, affollatissimo di persone complice la serata mite, poco prima delle 21. Proprio alle spalle della strada che costeggia il mare, in via Chiatamone, sono stati esplosi ...

Napoli - panico sul Lungomare : spari tra la folla dopo Tentato furto : panico sul Lungomare di Napoli, affollatissimo di persone complice la serata mite, poco prima delle 21. Proprio alle spalle della strada che costeggia il mare, in via Chiatamone, sono stati esplosi...

Spari in una strada a Pontecagnano : ferito straniero - avrebbe Tentato un furto : Approfondimenti Litiga con il fratello e poi gli spara: 50enne gambizzato a Pagani 18 febbraio 2018 Attimi di paura questa sera a Pontecagnano. Un uomo, straniero di 40 anni, è rimasto ferito dopo ...

Tentato furto con scasso a Vittoria : Tentato la scorsa notte a Vittoria un Tentato furto con scasso in un negozio di fitofarmaci da due pattuglie di Guardie Giurate.

Lecce - assolto dopo 9 anni di processi per Tentato furto di una melanzana : Lecce, assolto dopo 9 anni di processi per tentato furto di una melanzana L’accusato, indigente, si sempre avvalso del patrocinio gratuito e l’intero iter giudiziario è costato diverse migliaia di euro alla collettività Continua a leggere

Lecce - assolto dopo 9 anni di processi per Tentato furto di melanzana : Sono passati nove anni e tre gradi di giudizio ma alla fine si è arrivati alla sentenza definitiva: un uomo di 49 anni è stato assolto per non aver tentato di rubare una melanzana in un campo. E' ...

Porto Sant'Elpidio. Tentano il furto in un'abitazione e scappano con un'auto rubata : denunciati due giovani : Stretta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno impegnati a contrastare il crimine predatorio. A Porto Sant'Elpidio, i militari della Stazione, al termine di accurate indagini, hanno ...