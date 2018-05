Tennistavolo | Mondiali a squadre 2018 | Cina-Germania 3-0 Doppio titolo per il Paese

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della settima giornata. Cina campione tra le donne : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 19 incontri nella settima giornata di gare, con le finali in tutti i sei tabelloni, ad eccezione della Championships Division maschile, unica gara di domani. Tra le donne titolo alla Cina. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Semifinali Cina-Svezia 3-0 Corea del Sud-Germania 2-3 Medaglie di bronzo per Svezia e ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Italia-Turchia 1-3. Finisce il sogno promozione - turche in Championships Division : Finisce sul più bello il sogno dell’Italia femminile di Tennistavolo di approdare in Championships Division ai Mondiali a squadre in corso di svolgimento ad Halmstad, in Svezia: le azzurre sono sconfitte per 1-3 dalla Turchia, che bissa con identico punteggio il risultato della fase a gironi e centra la promozione. Inizio subito in salita per le azzurre, con Debora Vivarelli che cede ad Ozge Yilmaz per 2-3 (9-11, 11-13, 11-8, 11-7. 8-11), ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della sesta giornata. Cina-Giappone sarà la finale femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 54 incontri nella sesta giornata di gare in tutte i sei tabelloni, con le semifinali della Championships Division femminile, che hanno designato Cina e Giappone quali finaliste. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Quarti di finale Cina-Austria 3-0 Corea del Sud-Giappone 3-1 Svezia-Inghilterra ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Italia-Slovenia 3-2. Azzurre ad un passo dal sogno promozione : Vendetta, tremenda vendetta: ai Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo l’Italia vendica la sconfitta subita nel girone e nei quarti di finale della Second Division batte la Slovenia per 3-2. Le Azzurre domani si giocheranno la promozione in Championships Division contro la Turchia alle ore 10.00. I tecnici mescolano le carte rispetto a ciò che fu nel primo giorno di gare, invertendo numero due e numero tre degli schieramenti. Inizia ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : Italia-Ungheria 1-3. Si spezza il sogno promozione degli azzurri : Si infrange contro l’Ungheria il sogno della promozione in Championships Division dell’Italia del Tennistavolo ai Mondiali a squadre in corso ad Halmstad in Svezia: nel tabellone dei quarti di finale di Second Division, che promuoverà le due finaliste, gli azzurri si sono arresi ai magiari per 1-3. Già nel girone eliminatorio l’Ungheria era riuscita a battere gli azzurri, in quel caso per 3-2. Nel primo incontro di giornata ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della quinta giornata. Corea Unificata in semifinale nel torneo femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 56 incontri nella quinta giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile, con la sorpresa della scelta di Corea del Sud e Corea del Nord di non affrontarsi nei quarti di finale della Championships Division femminile, proseguendo la competizione con un team unificato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Italia-Lituania 3-0. Azzurre ai quarti promozione - domani rivincita con la Slovenia : Vittoria netta, senza patemi d’animo: finalmente l’Italia femminile si è mostrata solida e non ha concesso nulla alla Lituania negli ottavi di finale del tabellone della Second Division ai Mondiali a squadre di Tennistavolo in corso ad Halmstad, in Svezia. Formazione baltica battuta senza appello per 3-0 e rincorsa alla promozione che prosegue: domani le Azzurre affronteranno la Slovenia. Nel primo match di giornata la nostra numero ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : niente scontro Corea del Sud-Corea del Nord. Selezione unica in semifinale : Lo sport dà un altro esempio da seguire alla politica mondiale, che pure sta facendo passi avanti in questo senso: questa mattina ad Halmstad, in Svezia, per i quarti di finale dei Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo avrebbero dovuto affrontarsi Corea del Sud e Corea del Nord. La prima aveva avuto accesso diretto ai quarti dopo la vittoria del proprio girone, la seconda ha superato la Russia per 3-0 negli ottavi di finale: il sorteggio ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della quarta giornata. Conclusa la fase a gironi - iniziati gli ottavi : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati gli ultimi 72 incontri nella quarta giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile, per il completamento della fase a gironi. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Group B – Cina 3 – 0 Corea del Nord Group C – Bielorussia 2 – 3 Cina Taipei Group C – Singapore 0 ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : una vittoria ed una sconfitta per l’Italia. Azzurri primi e direttamente ai quarti promozione : Italia dai due volti oggi ai Mondiali a squadre di Tennistavolo in corso ad Halmstad, in Svezia: gli Azzurri in mattinata, avanti due a zero si sono fatti rimontare e battere per 3-2 dall’Ungheria, trasformando di fatto l’incontro serale contro la Serbia in un vero e proprio dentro o fuori, vincendo nettamente per 3-0, chiudendo il Girone G in testa, passando così direttamente ai quarti del tabellone che assegna due promozioni in ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : Grecia-Italia 0-3. Azzurre seconde - ora gli ottavi promozione : L’Italia femminile infila la terza vittoria consecutiva nel Girone F della Second Division dei Mondiali a squadre di Tennistavolo in corso ad Halmstad, in Svezia, e chiude così al secondo posto in classifica, centrando così gli ottavi di finale per la promozione in Championships Division, obiettivo che sembrava utopia dopo le prime due sconfitte. Vittoria doveva essere e vittoria è stata: contro la Grecia le Azzurre si sono imposte per ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della terza giornata. Altre 96 sfide disputate : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 96 incontri nella terza giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division femminile Group A – Russia 3 – 2 Svezia Group A – Singapore 1 – 3 Cina Group B – Austria 0 – 3 Giappone Group C – Cina Taipei 0 – 3 ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : doppia vittoria per l’Italia! Domani bisogna battere la Grecia : doppia vittoria per l’Italia femminile ai Mondiali a squadre di Tennistavolo in corso ad Halmstad, in Svezia: le azzurre hanno superato nella giornata odierna prima l’Argentina per 3-2, poi il Belgio per 3-0. Ora l’Italia per essere certa di passare agli ottavi del tabellone che assegna le due promozioni in Championships Division deve superare la Grecia e guardare ai risultati degli altri campi per capire se rientrerà tra le ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : Italia-Grecia 3-1. Gli azzurri consolidano il primato : Sorride ai colori azzurri anche la terza giornata della Second Division dei Mondiali a squadre di Tennistavolo: ad Halmstad, in Svezia, l’Italia batte anche la Grecia con il punteggio di 3-1 e stacca proprio gli ellenici in classifica, fino a ieri a punteggio pieno come la formazione italiana. Domani chiusura del Girone G. Nel primo incontro di giornata il numero uno azzurro Niagol Stoyanov, ha battuto nettamente il numero due greco, ...