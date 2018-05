Tennis | Zverev fa il bis a Monaco | battuto in finale Kohlschreiber

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Kei Nishikori vola in finale e sfiderà Rafael Nadal. Piegato Zverev in tre set : Kei Nishikori sorprende tutti e conquista la finale del Masters1000 di Montecarlo. Il giapponese (n.36 del mondo) supera in tre set, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, il tedesco (n.4 ATP) Alexander Zverev in 2 ore 15 minuti di partita. Grazie a questo successo il nipponico torna ad illuminare la scena dopo l’infortunio al polso che lo aveva tenuto lontano dai campi nella seconda metà del 2017. Delusione, invece, per il giovane teutonico, ...

Tennis - Montecarlo : ottavi - avanti Goffin - Zverev e Dimitrov. Forfeit Raonic : Il numero 5 del mondo stenta a ingranare nel primo set, cercando soluzioni improvvisate contro un giocatore solido e che sembra aver superato il trauma della sconfitta contro Ferrer nel singolare ...

Tennis : Montecarlo - Goffin e Zverev primi nei quarti : TORINO - Il belga David Goffin e il tedesco Alexander Zverev sono i primi due giocatori a qualificarsi per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo , terzo della stagione e primo sulla terra ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di martedì 17 aprile. Thiem salva un match point e passa il turno. Avanti anche Zverev e Dimitrov - fuori Pouille : Terza giornata del Masters 1000 di Montecarlo. Oggi sono cominciati i match di secondo turno. Ha rischiato molto ma si è salvato Dominic Thiem, impegnato contro il russo Andrey Rublev. È stato un match duro e lottato punto su punto, con tutti e tre i set risolti in volata. L’austriaco è stato a un passo dal baratro nel terzo, sotto 5-4 e servizio per il suo avversario, il quale è arrivato pure a match point prima di perdere dieci dei ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : analisi del tabellone. Djokovic sulla strada di Rafael Nadal. Fognini ‘vede’ Zverev : Il primo Masters 1000 ATP stagionale su terra rossa sta per iniziare: a Montecarlo, “casa” di Rafael Nadal, è stato sorteggiato il tabellone principale e domani andranno in scena le prime partite, mentre per quanto riguarda le qualificazioni, le sfide sono iniziate proprio questa mattina. Le prime otto teste di serie entreranno in gioco direttamente al secondo turno: l’iberico Nadal, numero uno del seeding, ha dalla sua parte ...

Tennis - ATP Marrakech 2018 : Paolo Lorenzi eliminato al primo turno da Mischa Zverev : Paolo Lorenzi rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria numero 100 nel circuito maggiore: nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech, l’azzurro è stato eliminato al primo turno dal suo compagno di doppio (con il quale giocherà anche in Marocco), il tedesco Mischa Zverev, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Zverev parte forte al servizio, poi Lorenzi regala il ...

Tennis - Davis : quattro top ten in campo. Torna Nadal - Zverev vince la prima : Ora nel secondo singolare è in campo proprio il mancino di Manacor, 31 anni, contro Philipp Kohlschreiber, 34 anni e n°34 al mondo. Proprio nella Spagna c'è stato il forfait dell'ultim'ora di Pablo ...

Tennis - Atp Miami : titolo ad Isner - Zverev battuto in finale : Miami - John Isner ha conquistato il 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale che si è concluso nella serata italiana di domenica sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2018 : John Isner rimonta e batte Alexander Zverev in tre set : Il sogno americano di John Isner si è avverato: lo statunitense ha battuto in rimonta il tedesco Alexander Zverev nella finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, in Florida. Il punteggio recita 6-7 (4) 6-4 6-4 al termine di una battaglia sportiva durata esattamente 150 minuti. Nel primo set il tie break è stato il giusto epilogo di una partita nella quale non ci sono stati break: tante però le occasioni non sfruttate, soprattutto dallo ...