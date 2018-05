Tennis | Madrid | Wozniacki | Halep e Sharapova ok | Errani out

Tennis - WTA Madrid 2018 : Sara Errani eliminata al primo turno dall’australiana Ashleigh Barty : Dopo aver superato le qualificazioni, si ferma al primo turno del tabellone principale l’avventura di Sara Errani al torneo WTA Premier Mandatory di Madrid: sulla terra rossa iberica l’azzurra cede all’australiana Ashleigh Barty, che si impone con il punteggio di 6-1 6-4 in 77 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra inizia male, ritrovandosi subito sotto 0-3, non riuscendo mai a procurarsi l’occasione del ...

perde il primo set 1-6 dall'australiana n.18 al mondo, Ashleigh Barty

Tennis - WTA Madrid 2018 : Sara Errani entra nel tabellone principale. Battute Beatriz Haddad Maia e Kirsten Flipkens : Sara Errani ce l’ha fatta: l’azzurra entra nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Madrid. In Spagna la Tennista italiana ha battuto prima la brasiliana Beatriz Haddad Maia, poi la belga Kirsten Flipkens, ed ora attende di conoscere quale sarà la sua avversaria di primo turno (sono 8 le qualificate). Nel primo match del tabellone cadetto Errani ha superato la brasiliana Haddad Maia, in una dura battaglia ...

Tennista Wozniacki tifosa del Liverpool : “spero vinca con il Real Madrid” : La Tennista danese Caroline Wozniacki, numero due della classifica mondiale, non ha mai nascosto il suo tifo per il Liverpool ed è fiduciosa che la squadra di Klopp possa vincere a sorpresa la finale di Champions League calcio contro il Real Madrid. “Spero che il Liverpool vinca la Champions, ma ho molto rispetto per il Real Madrid. Sono sicura che sarà una grande finale”, ha detto la Wozniacki in un’intervista con ...