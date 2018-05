Tennis & Friends - 4.500 check up gratuiti a Napoli : Napoli, 6 mag. , AdnKronos, - Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell'edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi ...

Tennis & Friends - 4.500 check up gratuiti a Napoli : Napoli, 6 mag. (AdnKronos) – Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell’edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo mentre equipe mediche hanno eseguito ininterrottamente e gratuitamente controlli a tutto il pubblico partecipante dalle 10 alle 18. Quanto ai vincitori, il trofeo Capri Watch per il primo ...

De Luca a Tennis & Friends : “Campania in prima linea su prevenzione” : Napoli, 6 mag. (AdnKronos) – La Regione Campania è presente a “Tennis & Friends”, in corso a Napoli, con “Mi voglio bene”, la campagna di informazione relativa al programma di prevenzione che offre assistenza diagnostica tempestiva, specializzata e gratuita e che offre gratuitamente 3 tipi di screening, 3 esami che consentono la prevenzione del tumore alla mammella, al colon-retto e al collo dell’utero. Il ...

Tennis & Friends - “Bene intesa Adnkronos Salute-Iss contro fake news” : Napoli, 5 mag. (Adnkronos) – L’agenzia di stampa Adnkronos Salute in partnership con l’Istituto Superiore di Sanità ha firmato un protocollo d’intesa contro la diffusione di fake News in campo medico. Un tema che ha interessato anche i partecipanti all’evento “Tennis & Friends” a Napoli. L’ideatore della manifestazione, Giorgio Meneschincheri, ha affermato: “Parlare di sanità e salute nei ...

Salute - da Piovani a Bonolis a ‘Tennis&friends’ : vip in campo per la prevenzione : Si autodefiniscono ironicamente ”specchietti per le allodole” i vip che numerosi hanno partecipato alla prima edizione di ”Tennis & Friends” a Napoli. Tra i tanti Neri Marcoré, Paolo Bonolis, Max Giusti, Veronica Maya, Amadeus e il maestro Nicola Piovani. Tutti nel capoluogo campano per aiutare a diffondere il messaggio della prevenzione. Piovani in particolare ha sottolineato: “La prevenzione è anche un ...

