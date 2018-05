Tennis | ATP Monaco 2018 | trionfa Alexander Zverev Vittoria nel derby tedesco contro

Diretta/ Atp Madrid 2018 info streaming video e tv : Halep ok in 51 minuti (Tennis) : Diretta Atp Madrid 2018, info streaming video e tv: orario e risultato live delle partite che si giocano nel torneo di tennis sulla terra rossa. Il campione in carica è Rafa Nadal(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 13:39:00 GMT)

DIRETTA / Atp Madrid 2018 info streaming video e tv : Wozniacki agile al secondo turno (Tennis) : DIRETTA Atp Madrid 2018, info streaming video e tv: orario e risultato live delle partite che si giocano nel torneo di tennis sulla terra rossa. Il campione in carica è Rafa Nadal(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:32:00 GMT)

Diretta/ Atp Madrid 2018 info streaming video e tv : iniziano i match (Tennis) : Diretta Atp Madrid 2018, info streaming video e tv: orario e risultato live delle partite che si giocano nel torneo di tennis sulla terra rossa. Il campione in carica è Rafa Nadal(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 10:50:00 GMT)

Atp Madrid 2018/ Info streaming video e diretta tv - orario delle partite (Tennis - oggi 6 maggio) : diretta Atp Madrid 2018, Info streaming video e tv: orario e risultato live delle partite che si giocano nel torneo di tennis sulla terra rossa. Il campione in carica è Rafa Nadal(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 01:00:00 GMT)

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi si arrende a Laslo Djere dopo più di tre ore di partita : Il serbo Laslo Djere si conferma avversario ostico per Paolo Lorenzi. L’azzurro, non ancora al top della forma dopo l’infortunio che l’ha tenuto fermo per il periodo del cemento americano, è costretto ad arrendersi ai quarti di finale del torneo ATP di Istanbul (Turchia, terra rossa) per 6-7, 7-5, 7-6 dopo più di tre ore di partita. Il serbo vola in semifinale dove se la vedrà con il padrone di casa Malek Jaziri. Match davvero ...

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli si arrende ai quarti di finale al NextGen Frances Tiafoe : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Simone Bolelli, partito dalle qualificazioni, nel torneo ATP 250 di Estoril, in Portogallo: sulla terra battuta lusitana l’azzurro si è arreso questa sera al cospetto del NextGen statunitense Frances Tiafoe, che si è imposto con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 25 minuti di gioco. Nel primo set Bolelli è apparso subito in difficoltà al servizio, tanto da dover annullare due palle break ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2018 : il tabellone maschile. Mayer sfida Fognini - Verdasco per Lorenzi : È stato sorteggiato nel tardo pomeriggio il tabellone per quanto riguarda l’ATP Masters 1000 di Madrid (terra rossa). Nella stessa parte i due italiani presenti nel Main Draw: Fabio Fognini e Paolo Lorenzi. Il ligure affronterà l’argentino Leonardo Mayer nel primo turno, mentre il senese se la vedrà con lo spagnolo Fernando Verdasco: in caso di doppio passaggio di turno sarà derby. Il tabellone principale (1) Nadal, Rafael vs ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Thomas Fabbiano cede in due set al francese Jeremy Chardy : Si spegne dopo un’ora e diciotto minuti di gioco il sogno di Thomas Fabbiano di raggiungere la semifinale nel torneo ATP di Istanbul. Il 28enne di San Giorgio Ionico è stato sconfitto con un doppio 6-2 dal francese Jeremy Chardy, numero 87 del mondo, che torna tra i migliori quattro di un torneo del massimo circuito dopo oltre tre anni. Il transalpino domina fin dai primi game, portandosi sul 3-0 con il break ottenuto nel secondo game. ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Thomas Fabbiano conquista i quarti di finale. Sconfitto Dzumhur in tre set : Ottime notizie per il Tennis italiano maschile.Thomas Fabbiano conquista i quarti di finale dell’ATP di Istanbul (Turchia) superando in tre set il bosniaco Damir Dzumhur (n.32 del mondo) con il punteggio di 6-2 0-6 6-2 in 1 ora e 42 minuti di partita. Grazie a questo risultato il Tennista pugliese incontrerà il francese Jeremy Chardy (n. 87 ATP) in un confronto non certo facile. Nel primo set la partenza del 28enne di Grottaglie è ...

Tennis - ATP Monaco 2018 : si ferma contro Marton Fucsovics la corsa di Marco Cecchinato : Da un set point non concretizzato alla resa in due partite: queste le sliding doors che portano Marco Cecchinato alla sconfitta contro il NextGen magiaro Marton Fucsovics nel secondo turno del toreno ATP di Monaco di Baviera. Il Tennista ungherese si impone con il punteggio di 7-6 (5) 6-1 in un’ora e mezza di gioco. A decidere la sfida, l’epilogo del primo set, nel quale l’azzurro parte molto bene, portandosi sul 3-0 non ...

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli vola ai quarti di finale - sconfitto Federico Delbonis : Simone Bolelli si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP Estoril 2018. Sulla terra rossa portoghese, il 32enne è riuscito a sconfiggere il quotato argentino Federico Delbonis, numero 79 del mondo, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-2 in 2 ore e 22 minuti di gioco. Partita sudatissima ma successo ampiamente meritato dal numero 153 del ranking ATP che ha saputo soffrire prima di dominare la seconda parte dell’incontro. Ora il Tennista ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi ai quarti di finale. Sconfitto in due set l’argentino Trungelliti : Dopo la sconfitta di Andreas Seppi, arriva il riscatto ad Istanbul per il Tennis italiano. Paolo Lorenzi si qualifica ai quarti di finale sulla terra rossa turca dopo aver Sconfitto in due set l’argentino Marco Trungelliti, numero 186 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo due ore di gioco. Dopo un avvio equilibrato, dal terzo al quinto gioco ci sono ben tre break consecutivi, che portano comunque Lorenzi a condurre sul ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Andreas Seppi si arrende al terzo set a Laslo Djere : Esce di scena Andreas Seppi, eliminato al secondo turno del torneo di Istanbul dal serbo Laslo Djere, che ha prevalso al terzo set con il punteggio di 6-3 6-7(4) 6-3 al termine di un incontro durato oltre due ore. Non mancano i rimpianti per l’altoatesino, che soprattutto nel primo set ha sprecato un vantaggio cospicuo. Poi, dopo essere riuscito a pareggiare i conti, è stato fatale l’avvio di terzo parziale. Il match sembrava ...

Tennis - ATP Estoril 2018 : Simone Bolelli conquista il secondo turno. L’azzurro batte in due set Domingues : Missione compiuta per Simone Bolelli nel primo turno dell’ATP di Estoril (Portogallo). Sulla terra rossa portoghese il n.153 del mondo si è imposto contro il padrone di casa Joao Domingues (n.207 ATP) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 13 minuti di partita. L’azzurro, grazie al suo solito dritto devastante, ha fatto la differenza nei momenti topici del confronto, gestendo largamente l’incontro e qualificandosi per il ...