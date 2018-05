Tennis | ad Istanbul la prima volta di Taro Daniel Joao Sousa conquista Estoril

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi si arrende a Laslo Djere dopo più di tre ore di partita : Il serbo Laslo Djere si conferma avversario ostico per Paolo Lorenzi. L’azzurro, non ancora al top della forma dopo l’infortunio che l’ha tenuto fermo per il periodo del cemento americano, è costretto ad arrendersi ai quarti di finale del torneo ATP di Istanbul (Turchia, terra rossa) per 6-7, 7-5, 7-6 dopo più di tre ore di partita. Il serbo vola in semifinale dove se la vedrà con il padrone di casa Malek Jaziri. Match davvero ...

Tennis : Giorgi manca la finale a Praga - Fabbiano fuori ai quarti a Istanbul : Il 28enne di San Giorgio Ionico, numero 100 al mondo, ha pagato lo scotto di aver eguagliato il miglior risultato in carriera dopo i quarti raggiunti a Chennai a inizio 2016. Sorride Chardy che, a 31 ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Thomas Fabbiano cede in due set al francese Jeremy Chardy : Si spegne dopo un’ora e diciotto minuti di gioco il sogno di Thomas Fabbiano di raggiungere la semifinale nel torneo ATP di Istanbul. Il 28enne di San Giorgio Ionico è stato sconfitto con un doppio 6-2 dal francese Jeremy Chardy, numero 87 del mondo, che torna tra i migliori quattro di un torneo del massimo circuito dopo oltre tre anni. Il transalpino domina fin dai primi game, portandosi sul 3-0 con il break ottenuto nel secondo game. ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Thomas Fabbiano conquista i quarti di finale. Sconfitto Dzumhur in tre set : Ottime notizie per il Tennis italiano maschile.Thomas Fabbiano conquista i quarti di finale dell’ATP di Istanbul (Turchia) superando in tre set il bosniaco Damir Dzumhur (n.32 del mondo) con il punteggio di 6-2 0-6 6-2 in 1 ora e 42 minuti di partita. Grazie a questo risultato il Tennista pugliese incontrerà il francese Jeremy Chardy (n. 87 ATP) in un confronto non certo facile. Nel primo set la partenza del 28enne di Grottaglie è ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi ai quarti di finale. Sconfitto in due set l’argentino Trungelliti : Dopo la sconfitta di Andreas Seppi, arriva il riscatto ad Istanbul per il Tennis italiano. Paolo Lorenzi si qualifica ai quarti di finale sulla terra rossa turca dopo aver Sconfitto in due set l’argentino Marco Trungelliti, numero 186 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo due ore di gioco. Dopo un avvio equilibrato, dal terzo al quinto gioco ci sono ben tre break consecutivi, che portano comunque Lorenzi a condurre sul ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Andreas Seppi si arrende al terzo set a Laslo Djere : Esce di scena Andreas Seppi, eliminato al secondo turno del torneo di Istanbul dal serbo Laslo Djere, che ha prevalso al terzo set con il punteggio di 6-3 6-7(4) 6-3 al termine di un incontro durato oltre due ore. Non mancano i rimpianti per l’altoatesino, che soprattutto nel primo set ha sprecato un vantaggio cospicuo. Poi, dopo essere riuscito a pareggiare i conti, è stato fatale l’avvio di terzo parziale. Il match sembrava ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Thomas Fabbiano domina contro Mikhail Youzhny ed accede al secondo turno : La terra battuta di Istanbul (Turchia) porta fortuna ai colori azzurri del Tennis. Thomas Fabbiano (n.100 del ranking) ha superato con un netto 6-1 6-1, in meno di 1 ora di gioco, il russo, n.99 del mondo, Mikhail Youzhny. Un dominio assoluto quello dell’italiano, capace di imporre il suo ritmo e centrare una vittoria pienamente meritata. Per lui, al secondo turno, vi sarà la sfida contro la testa di serie n.2 del torneo, il bosniaco Damir ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Matteo Berrettini fuori al primo turno. Taro Daniel vince in due set : Matteo Berrettini saluta Istanbul al primo turno. Il Tennista italiano è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel in due set, per 7-5 6-3, in poco più di un’ora e mezza di gioco. Dopo la bella prova a Budapest (secondo turno dopo aver superato le qualificazioni), la scorsa settimana, termina quindi subito l’avventura di Berrettini in Turchia. La partita, però, è stata più equilibrata di quanto si possa pensare, soprattutto nel ...

Tennis - ATP Istanbul 2018 : Paolo Lorenzi supera agevolmente Cem Ilkel al primo turno : Paolo Lorenzi è tornato alla vittoria. Nel primo turno di Istanbul, il senese ha battuto con il punteggio di 6-2 6-3 il turco Cem Ilkel, entrato in tabellone grazie ad una wild card. Per il Tennista italiano si tratta soltanto della terza vittoria dell’anno, con le precedenti due arrivate entrambe a Sydney, nel secondo torneo di un anno fin qui sfortunato per Paolino, alle prese con un infortunio al piede che lo ha condizionato sin ...

Tennis - WTA Istanbul 2018 : Sara Errani lotta ma viene sconfitta da Caroline Wozniacki : Una Sara Errani combattiva esce di scena nel secondo turno del torneo WTA di Istanbul. L’azzurra è stata sconfitta dalla danese Caroline Wozniacki, numero due del mondo, in tre set con il punteggio di 5-7 6-3 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. Nel primo set è l’azzurra ad ottenere per prima il break, strappando il servizio all’avversaria nel quinto game. Sarita sale a condurre anche per 5-2 dopo aver ottenuto il break anche nel ...