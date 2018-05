telefono azzurro pedofilia pedopornografia

agi

(Di domenica 6 maggio 2018) L'orrore chiude troppo spesso la gola. Nel 2017, ogni 72 ore circa si è verificato un caso di abuso sessuale su minore, in 4 casi su 10 la vittima ha meno di 10 anni, con una prevalenza di bambine (71,7%). Il 70,4% degli abusi si verifica offline, la maggior parte rientra nella categoria dei toccamenti (21,7%), seguito da penetrazione vaginale (8,6%) e dalla costrizione ad assistere ad atti sessuali (4,4%). Questo è il drammatico quadro è emerso oggi nel corso del convegno “Abuso sessuale e: conoscere il fenomeno per rompere il silenzio”, organizzato da SOS IlOnlus in occasione della Giornata Nazionale contro la. Le cifre non dicono tutta la verità I dati del 2017 relativi alla linea 114 Emergenza Infanzia dell’Associazione, mostrano un quadro sostanzialmente stabile rispetto al ...