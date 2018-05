Tante app e molti giochi in offerta sul Play Store per finire la settimana in bellezza

Kazakhstan : rapppresenTante diplomatico Askar Mussinov eletto assistente segretario generale dell'Oic : Dacca, 06 mag 11:11 - , Agenzia Nova, - Il diplomatico kazakho Askar Mussinov è stato eletto segretario generale aggiunto per la scienza e la tecnologia dell'Organizzazione della... , Inn,

Marco Bocci non sarà al serale di Amici/ Arisa al suo posto : la canTante ricorda l'appuntamento : Marco Bocci questa sera non sarà presente nella quinta puntata del serale di Amici 2018. A sostituirlo ci sarà Arisa, che prenderà il suo posto fra i membri della commissione esterna.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 19:30:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - prima tappa Gerusalemme-Gerusalemme : subito una cronometro individuale imporTante per la classifica : Tutto pronto per la grande partenza del Giro d’Italia 2018. Finalmente si comincia, da Israele: prima tappa subito insidiosa in chiave classifica generale. Una cronometro individuale nei pressi di Gerusalemme: frazione tutt’altro che semplice che deve essere affrontata con la massima concentrazione per non perdere troppo spazio. Ovviamente aperta anche la caccia alla prima Maglia Rosa, per gli scalatori l’obiettivo è limitare i ...

Rihanna : la canTante ha spiegato com’è oggi il suo rapporto con Drake : Lui non ha mai nascosto il debole per Riri The post Rihanna: la cantante ha spiegato com’è oggi il suo rapporto con Drake appeared first on News Mtv Italia.

Gli strappi di Netanyahu mettono il timing ad una nuova guerra in Medio Oriente. Nel setTantesimo di Israele : Il conto alla rovescia è iniziato. Le tappe scandite. 12 maggio, Trump annuncia ufficialmente l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare. 14 maggio: inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Fiamme nei Territori, Hamas e Hezbollah entrano sul piede di guerra. 15 maggio: nel settantesimo dello Stato d'Israele, Netanyahu ordina nuovi raid contro basi iraniane in Siria. E' l'inizio della guerra diretta tra Israele e Iran, combattuta ...

«Vuoi Scommettere?» : Michelle Hunziker scappa dalla Incontrada. La partenza slitta a giovedì 17 maggio (nonosTante i promo già in onda per il 7) : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Scommettiamo che sia colpa di Vanessa Incontrada? Ennesima variazione di palinsesto per Vuoi Scommettere?, nuova sfida televisiva di Michelle Hunziker. Se il rinvio da aprile a maggio era probabilmente legato a questioni logistiche/produttive, l’ultimo cambiamento sembra di natura tattica/strategica. A pochi giorni dal debutto, fissato per lunedì 7 maggio, Canale 5 decide di spostare lo Scommettiamo ...

Tutte le novità di Android Auto - Google Maps - Foto - Calendario e Tante altre app Google : Scopriamo le novità introdotte nei giorni scorsi da Google con l'aggiornamento di alcune delle sue applicazioni, tra cui Android Auto, Google Maps, App Google Calendario e molte altre. L'articolo Tutte le novità di Android Auto, Google Maps, Foto, Calendario e tante altre app Google proviene da TuttoAndroid.

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa : Tolmezzo-Sappada. Tante salite per fare la differenza : Ci si avvicina al momento clou: quindicesima tappa per il Giro d’Italia 2018, domenica 20 maggio una frazione davvero insidiosa, da quattro stelle di difficoltà, con partenza da Tolmezzo e arrivo in quel di Sappada dopo 176 chilometri. Giornata che sarà sicuramente decisiva in chiave classifica generale. Si parte nella provincia di Udine e si va verso le Dolomiti: la prima ascesa di giornata è il Passo della Mauria, di terza categoria (una ...

RappresenTante cinese presso l'ONU : la Cina persiste nell'apertura e nel win-win : ... l'innalzamento del unilateralismo, isolazionismo e protezionismo commerciale ha aggravato l'instabilità e l'incertezza dell'economia globale. La tutela del sistema del commercio multilaterale comune,...

La sindaca di Torino - Chiara Appendino - ha registrato all’anagrafe tre bambini come figli di altretTante coppie omogenitoriali : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe della città un bambino nato in Italia come figlio di una coppia omogenitoriale, costituita da due donne. È la prima volta che in Italia un sindaco decide direttamente per una registrazione di The post La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe tre bambini come figli di altrettante coppie omogenitoriali appeared first on Il Post.

Eminem : il rapper ha festeggiato un traguardo molto imporTante (e non c’entra il Coachella) : Continua così! The post Eminem: il rapper ha festeggiato un traguardo molto importante (e non c’entra il Coachella) appeared first on News Mtv Italia.

Tante novità in Google Chrome 66 mentre App Google prepara le collezioni : mentre Google Traduttore impara nuove lingue indiane e app Google prepara le collezioni, Google Chrome per Android cambia le politiche per la riproduzione automatica dei contenuti e introduce altre novità. L'articolo Tante novità in Google Chrome 66 mentre App Google prepara le collezioni proviene da TuttoAndroid.

“Con me per sempre”. Il toccante gesto di Alessandra Amoroso : quel tatuaggio - svelato dalla canTante ai fan - che nasconde una dedica profonda e commovente. L’applauso unanime dei social : Un tatuaggio non è mai un semplice disegno che viene impresso sulla pelle in uno studio, ma nasconde sempre significati ben più profondi, spesso momenti o persone della nostra vita che vogliamo restino sempre con noi, attaccati al nastro corpo attraverso un’immagine o una frase così da poterli ricordare ogni volta che passiamo di fronte allo specchio. Ecco, allora, che Alessandra Amoroso ha deciso di incidere un messaggio speciale ...