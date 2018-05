Tagli ai fondi Ue | se ne parla a TGR RegionEuropa

Fondi Ue - per Liguria rischio Tagli di 52 mln. M5s : 'Toti si faccia sentire in Europa' : "In particolare nel mirino della Commissione sono finiti i Fondi europei FESR e FSE, decisivi per l'economia e il rilancio della nostra regione, che rischia di pagare, come l'Italia, un prezzo ...

Bilancio Ue. Commissione propone Tagli all'agricoltura - più fondi per i migranti : Il Bilancio dell'Unione europea deve essere approvato all'unanimità da tutti gli Stati membri. Mosse già le prime critiche alla proposta della Commissione dicendo: necessario che l'Europa intraprenda nuovo percorso per lo sviluppo economico e sociale

La Brexit lascia un conto salato all'Italia : nel bilancio europeo Tagli del 7% ai fondi di coesione : Per ora è ancora una proposta, ma l'impronta che la Commissione europea ha dato al bilancio comunitario per il 2021-2027 contiene già un conto salato per l'Italia. Eredità pesante della Brexit. Londra non darà più il suo contributo e Bruxelles è stata costretta a correre ai ripari per alimentare il suo budget da 1.279 miliardi: arrivano la tassa sulla plastica e la vendita delle quote di emissioni di CO2 ...

Ue : Ciambetti (Veneto) - Taglio 5% fondi a Regioni passo falso di Junker : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - “Bisogna leggere nel dettaglio le proposte di bilancio della Commissione Europea: da quanto si è appreso il taglio del 5 per cento ai fondi per le politiche di coesione come per la Pac è indubbiamente un capitolo negativo, che non trova adeguata compensazione in altri c

Budget Ue - Tagli ad agricoltura e coesione. Niente fondi a chi non rispetta le regole : La Commissione europea ha presentato la proposta di bilancio 2021-2027, che per la prima volta condiziona l’uso dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Il pacchetto - che ora dovrà essere approvato all'unanimità dai paesi dell’Unione - prevede la nascita di nuove risorse proprie, oltre all’imposta per il valore aggiunto e ai dazi commerciali. tagli a fondi strutturali e agricoltura...

Il budget Ue cresce meno del previsto. Tagli a fondi strutturali e agricoltura : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES - La Commissione europea ha presentato oggi una attesa proposta di bilancio 2021-2027, che per la prima volta condiziona l'uso dei fondi europei al rispetto dello ...

Bilancio Ue - proposta della Commissione per il post Brexit : “Più fondi per i migranti - Tagli alla politica agricola” : tagli del 5% ai fondi per le politiche agricole e di coesione, che potrebbero costare cari all’Italia. Premi ai Paesi che mostrano più solidarietà nell’accoglienza dei migranti e penalizzazioni per quelli più refrattari. E maggiori contributi chiesti ai partner, perché la spesa complessiva cresce fino a superare l’1% del pil dell’Unione, 1.279 miliardi di euro. Bruxelles ha presentato la sua proposta per far quadrare il ...

Il budget Ue?cresce meno del previsto. Tagli a fondi strutturali e agricoltura : Confermati per il 2012-2027 i Tagli alla coesione e soprattutto all’agricoltura. Due fondi da 55 miliardi per l’Eurozona, 35 miliardi per le migrazioni e le frontiere, 27 per la difesa e la sicurezza interna...

M5s - la batTaglia per i fondi europei in difesa del sud : Dal punto di vista elettorale, tanto più dopo la sconfitta in Friuli Venezia Giulia, il Meridione è sempre più strategico per il movimento di Di Maio. Che oggi è sul piede di guerra per il pericolo che l’Italia veda sfuggire 6 miliardi, di cui circa 4 proprio al Sud: la Commissione europea presenta ai governi la sua proposta sul nuovo quadro finanziario dell’Unione, che dovrebbe ripartire un budget di 1.020 miliardi nei sette anni dal 2021 al ...

Montegiorgio - batTaglia per i fondi Il San Paolo presenta un esposto : È su quest'ultima che si concentra l'attenzione del comitato, essendo poi quella con cui vengono pagati gli operatori ippici e tutto l'indotto che ruota attorno a questo mondo. Negli ultimi due anni ...

Taglio dei fondi UE nel dopo Brexit - Mara Bizzotto - Lega - : 'fermare Tagli che al Veneto costerebbero 1 - 5 miliardi di euro' : ... per il solo Veneto la cifra sarebbe di oltre 1,5 miliardi di euro di fondi UE cancellati, tra fondi strutturali per la politica di coesione , Fse e Fesr, e fondi Pac per l'agricoltura". E' questo il ...