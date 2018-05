: SIMONA CHE ESCE DALLO STUDIO QUEEEEEEEEN. #Amici17 - trash_italiano : SIMONA CHE ESCE DALLO STUDIO QUEEEEEEEEN. #Amici17 - ilfoglio_it : Uno studio dell’Istituto Toniolo ribalta lo stereotipo del giovane italiano svogliato, sdraiato, menefreghista e di… - TelevideoRai101 : Studio italiano:Tutankhamon riposa solo -

Non esistono camere segrete nella tomba di, nella valle dei Re a Luxor, in Egitto. A stabilirlo i ricercatori di Archeo-Fisica del Politecnico di Torino. Lo rende noto il ministero egiziano per le Antichità di Stato. "Il geo-radar mostra l'assenza di spazi o tracce di telai di porte". Così viene smentita la teoria dell'egittologo inglese Reeves che ipotizzava l'esistenza di locali vicino alla camera mortuaria di, scoperta nel 1922, che avrebbe fatto parte di una più ampia tomba forse della regina Nefertiti.(Di domenica 6 maggio 2018)