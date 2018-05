Striscia di Gaza | fonti mediche | due palestinesi uccisi sul confine

Le proteste nella Striscia di Gaza - spiegate : Cosa abbiamo imparato dalle manifestazioni che vanno avanti da più di un mese, e cosa dobbiamo aspettarci The post Le proteste nella Striscia di Gaza , spiegate appeared first on Il Post.

Per il quinto venerdì di fila - ci sono grosse proteste al confine fra Striscia di Gaza e Israele : Per il quinto venerdì di fila, migliaia di palestinesi hanno partecipato a manifestazioni di protesta al confine fra la Striscia di Gaza e Israele per manifestare contro l’occupazione israeliana. Al momento le proteste sembrano meno vigorose rispetto alle prime settimane, The post Per il quinto venerdì di fila, ci sono grosse proteste al confine fra Striscia di Gaza e Israele appeared first on Il Post.