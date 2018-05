Stefania Pezzopane difende il fidanzato dopo gli sms hot | «Mi fido di Simone | sapevo dei

Stefania Pezzopane su Simone Coccia : ‘La quotidianità può schiacciare - ma stiamo ancora insieme’ : “Sono una donna matura, so percepire l’inganno, so che siamo una coppia che interessa molto i mass media e per questo ci sono persone attorno a noi che utilizzano questo fatto per guadagnare un po di notorietà, i messaggini sono stati diffusi per fare del gossip. Se li fai leggere alla persona interessata è un conto, se li dai da pubblicare ad una rivista forse vuoi far parlare di te”. La senatrice Stefania Pezzopane ospite a ...

Domenica Live : Stefania Pezzopane in lacrime difende Simone Coccia : Stefania Pezzopane in lacrime a Domenica Live in difesa di Simone Coccia Tante sono state le cattiverie dette e scritte su Simone Coccia e Stefania Pezzopane e l’onorevole è stata ospite oggi a Domenica Live per parlare del suo amore con l’ex spogliarellista e soprattutto per difenderlo da tutte le notizie che sono uscite da quanto Simone ha messo piede dentro la Casa del Grande Fratello. La prima domanda che Barbara d’Urso ...

Gf15 - Stefania Pezzopane a Domenica Live : "Sono sicura di Simone Coccia - nessuno dei due sta giocando" (Video) : L'Onorevole Stefania Pezzopane, fidanzata con Simone Coccia, 'recluso' nella casa del Grande Fratello 15, è stata ospite da Barbara D'Urso a Domenica Live, per parlare del suo rapporto con il compagno con cui sta da quattro anni. prosegui la letturaGf15, Stefania Pezzopane a Domenica Live: "Sono sicura di Simone Coccia, nessuno dei due sta giocando" (Video) pubblicato su Gossipblog.it 06 maggio 2018 18:33.

Stefania Pezzopane a Domenica Live/ “Simone Coccia? Deve stare attento alle trappole!” - la difesa dalla d’Urso : Stefania Pezzopane a Domenica Live: “Simone Coccia? Deve stare attento alle trappole!”, la difesa da Barbara d’Urso dopo l'intervista da Matrix Chiambretti.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:24:00 GMT)

Oggi, Domenica 06 maggio, va in onda una nuova puntata di Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso. In studio Baye Dane, dopo la squalifica per ...

Chi è Stefania Pezzopane? Biografia - età e vita privata della compagna di Simone Coccia Colaiuta : Chi è Stefania Pezzopane? Età, altezza, ex marito e figli della compagna di Simone Coccia Colaiuta sono molto ricercate sul Web, soprattutto adesso che lui è un concorrente del Grande Fratello 2018 e si parla spesso della loro storia d'amore. Barbara d'Urso non perde occasione per ricordare che Simone è fidanzato con Stefania, che pare non stia gradendo molto il modo in cui la sua relazione viene sfruttata all'interno del reality show... ...

Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello : 'Usano in modo morboso la mia storia con Simone Coccia' : E alla fine sarebbe arrivato lo sfogo di Stefania Pezzopane . A tre settimane dall'inizio del Grande Fratello , che vede tra i concorrenti il fidanzato Simone Coccia , in un'intervista al settimanale ...

Sono una donna libera , anche in politica mi sono sempre battuta per le libertà individuali: difendere questo amore per me è diventata una scelta e, se permette, anche una battaglia politica. Simone ...

Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello : «Usano in modo morboso la mia storia con Simone Coccia» : Sono una donna libera , anche in politica mi sono sempre battuta per le libertà individuali: difendere questo amore per me è diventata una scelta e, se permette, anche una battaglia politica. Simone ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso di notte insulta Stefania Pezzopane - scatta la rissa con Simone Coccia Colaiuta : Ubriaco e molesto: Luigi Favoloso semina il panico al Grande Fratello e insulta in libertà Stefania Pezzopane , la deputata del Pd fidanzata del coinquilino Simone Coccia Colaiuta . È stato lo stesso ...

“Solo casini”. Gf - rissa sfiorata tra Luigi e Simone Coccia Colaiuta. Notte da delirio nella casa di Cinecittà : Favoloso beve - insulta Stefania Pezzopane ed è caos totale : Non si placano le tensioni al “Grande Fratello”. Dopo l’aggressione verbale di Baye Dame ad Aida Nizar, che è costata la squalifica al ragazzo italo-senegalese, ieri sera si sarebbero aperti due nuovi “fronti di guerra”: il primo vede schierati Luigi Mario Favoloso contro Alberto Mezzetti alias il Tarzan di Viterbo, mentre il secondo (ancora da confermare) lo stesso Favoloso ma stavolta coinvolto in una ...