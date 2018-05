Di Maio-Salvini - intesa in extremis? Stasera vertice del centrodestra : Il M5s sembra aprire uno spiraglio all'ipotesi di un governo di tregua, guidato da un premier terzo. Aspettando in queste ore, nuovi segnali dal capo politico dei cinquestelle, il leader del Carroccio ...

Governo ultime notizie - Stasera vertice del centrodestra : Conto alla rovescia per i partiti prima delle consultazioni di domani. Resa dei conti Berlusconi-Salvini. I 5 Stelle non chiudono alla Lega Governo , il puzzle di Mattarella. Caccia a un premier ...

Governo - resa dei conti nel centrodestra : vertice Stasera da Berlusconi : Il Paese ci chiedeva dove siete e noi - ha proseguito Richetti - facevamo solo l'elenco delle cose fatte' , 'ma la politica vive anche di relazioni'. Richetti ha ribadito il no del Pd 'a Governo ...

Stasera il vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli : È stato convocato, si apprende, per questa sera a Palazzo Grazioli a Roma il vertice del centrodestra . Vi parteciperanno, tra gli altri, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Il summit ...

Vertice c.destra Stasera a P.Grazioli : ANSA, - ROMA, 6 MAG - Il Vertice del centrodestra per fare il punto in vista delle consultazioni di domani al Quirinale è stato convocato, si apprende, per questa sera a Palazzo Grazioli, a Roma. Vi ...