Stano bronzo | squadra d' argento

Atletica - Mondiali a squadre di marcia 2018 : Massimo Stano scatenato - pazzesco bronzo nella 20km. Vince Ikeda : Massimo Stano è stato letteralmente strepitoso a Taicang (Cina) e contro tutti i pronostici della vigilia ha conquistato un’incredibile medaglia di bronzo sui 20km ai Mondiali a squadre di marcia . Il 26enne pugliese, allenato da Patrizio Parcesepe proprio come Anto nella Palmisano ( bronzo iridato), ha fatto saltare il banco con una prestazione encomiabile e andata ben oltre le aspettative della vigilia. In 57 anni di storia, soltanto due ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Giappone sorprende l’Olanda nella finale per l’oro. Gli Stati Uniti conquiStano il bronzo : E’ il Giappone a sorridere nella finale per l’oro dello Speed skating femminile ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Miho Takagi, Ayano Sato e Nana Takagi si sono imposte con il nuovo record olimpico di 2’53″89, sorprendendo le favorite olandesi, campionesse in carica. Un incedere molto consistente quelle delle atlete del Sol Levante che, negli ultimi giri, sono riuscite a piegare Ireen Wust, Marrit Leenstra ...