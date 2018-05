oasport

: Squash, Europei a squadre 2018: la Francia conquista il titolo maschile, all’Inghilterra quello femminile - OA_Sport : Squash, Europei a squadre 2018: la Francia conquista il titolo maschile, all’Inghilterra quello femminile - MatteoMarchini5 : Squash, Europei a squadre 2018: gli Azzurri ottengono il bronzo nella seconda divisione, promozione sfiorata… - OA_Sport : Squash, Europei a squadre 2018: gli Azzurri ottengono il bronzo nella seconda divisione, promozione sfiorata -

(Di domenica 6 maggio 2018) La città polacca di Wrocław ha ospitato questa settimana i tornei di prima e seconda divisione validi per i Campionatidi, competizione che ha visto l’Italiaterminare al terzo posto nella serie cadetta (clicca qui per saperne di più). Pronostici pienamente rispettati per quanto riguarda i titoli continentali, per i quali si è ancora una volta avuta una doppia sfida traed Inghilterra. Partiamo dal settore, dove i Bleus hannoto il terzo trionfo nelle ultime quattro edizioni della rassegna, guidati come sempre dal veterano Grégory Gaultier, vincitore per 3-0 su Nick Matthew in una sfida tra due giocatori già numero uno del mondo. Leader del ranking mondiale lo è stato anche James Willstrop, travolto però per 3-0 da un ritrovato Mathieu Castagnet, di nuovo sui suoi livelli dopo un anno perso tra gli infortuni. Daryl ...