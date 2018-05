Squash | Europei a squadre 2018 | gli Azzurri ottengono il bronzo nella seconda divisione

oasport

(Di domenica 6 maggio 2018) La città polacca di Wrocław ha ospitato questa settimana i tornei di prima evalidi per i Campionatidi. Impegnataserie cadetta, l’Italia maschile ha schierato Muhammad Bilal, Ludovico Cipolletta, Dimitri Diamadopoulos, Yuri Farneti, Alberto Matteazzi ed Oliviero Ventrice, coordinati dal Commissario Tecnico delleNazionali, Marcus Berrett. L’avventura deglifase a gironi è iniziata con una vittoria per 3-1 ai danni della Finlandia, risultato replicato poi nel match contro l’Austria. Il travolgente 4-0 ai danni del Belgio, con la notevole vittoria di Yuri Farneti per 3-1 su Jan Van Der Herrewegen, numero settanta del mondo, poi, ha permesso all’Italia di qualificarsi alle semifinali, contro la pericolosa Ungheria. La nazionale magiara, infatti, si è subito portata in vantaggio grazie al ...