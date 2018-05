: Londra, sparatoria fuori dalla metropolitana: un morto e un ferito #londra - MediasetTgcom24 : Londra, sparatoria fuori dalla metropolitana: un morto e un ferito #londra - NotizieIN : Sparatoria a Londra, feriti due minori - CybFeed : #News #Sparatoria a Londra, feriti due minori -

Due ragazzini di 12 e 15 anni sono staticon colpi di arma da fuoco a Harrow,nella zona nord-ovest di. Non è chiaro se si tratti di un fatto di matrice criminale, familiare o accidentale. Tutto si è verificato nel giro di pochi minuti nello stesso caseggiato Isono stati trovati in due luoghi diversi,ma a poca distanza fra loro Al momento sono in ospedale:i medici ne stanno verificando le condizioni:sembra non siano in pericolo di vita. Nessun arresto è stato compiuto finora. Lo riferisce Scotland Yard.(Di domenica 6 maggio 2018)