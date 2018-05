Spal-Benevento 2-0 | Paloschi e Antenucci firmano un colpo salvezza

La Spal supera il Benevento 2-0 - la speranza salvezza è concreta : Una vittoria facile per dare concretezza ai sogni di Leonardo Semplici. Un gol per tempo contro il Benevento retrocesso da tempo, e per la Spal è un altro grande passo verso la salvezza. Partita mai ...

Spal-Benevento 2-0 - Ferrara vede la salvezza. In gol Paloschi e Antenucci : Gli spallini hanno saputo approfittare di due sbilanciamenti difensivi di un avversario che va lodato per come sta onorando il campionato e quindi il concetto universale di sport: ce la metto tutta ...

Spal-Benevento : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita Spal-Benevento. Orario, a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming della partita Spal-Benevento Serie A. Spal-Benevento Diretta Streaming live: dove, quando, a che ora, Formazioni Spal-Benevento: Orario Diretta TV | Serie A Oggi 36 giornata Mancano 270′ alla fine del campionato e se in zona […]

Risultati Serie A - 35^ giornata : rinascita Milan - per la salvezza scatto della Spal ed il Benevento ferma l'Udinese

Milan - Benevento alle Spalle : ecco il nuovo colpo di Mirabelli per Gattuso Video : Il #Milan ha fatto una figuraccia. Non hanno usato mezze parole neanche i protagonisti per raccontare quanto inadeguata sia stata la prestazione offerta dai rossoneri contro il Benevento. Una squadra che porta il nome dei rossoneri non può permettersi di giocare come avvenuto contro gli ultimi della classe. Anche se chi si trova davanti riesce ad offrire una partita ben al di sopra delle proprie possibilita'. La sconfitta complica i piani per ...

Spal-Roma - Sassuolo-Fiorentina e Milan-Benevento : probabili formazioni e ultimissime : SPAL-Roma- Tutto pronto per l’inizio della 34^ giornata di Serie A. Si partirà alle ore 15:00 con SPAL-Roma. Padroni di casa chiamati alla prova del nove per tenere vivi i sogni salvezza. Giallorossi, con la testa già al match di Champions, dovranno cercare punti fondamentali per tenere ancorata la terza posizione. SPAL (3-5-2): Meret; Vicari, Felipe, […] L'articolo SPAL-Roma, Sassuolo-Fiorentina e Milan-Benevento: probabili ...

Inter-Benevento - Spalletti : 'Vinto con merito - ma non siamo tranquilli' : 2 Notizie sul tema Inter, Ambrosini sul contatto Ranocchia-Cataldi: 'Rigore netto, non come quello di Iuliano' LIVE Fiorentina-Inter Primavera, cronaca e risultato in tempo reale Inter-Benevento 2-0: ...