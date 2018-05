: #News #Spagna, 93% Eta vota sì a scioglimento - CybFeed : #News #Spagna, 93% Eta vota sì a scioglimento - NotizieIN : Spagna, 93% Eta vota sì a scioglimento - TelevideoRai101 : Spagna, 93% Eta vota sì a scioglimento -

Il 93% dei militanti dell'Eta hato sì allodell'organizzazione che per decenni ha condotto la lotta armata per l'indipendenza della regione basca. Circa mille i voti favorevoli,47 i contrari e 70 gli astenuti, secondo i risultati della consultazione interna diffusi con un comunicato pubblicato dai quotidiani baschi. Hanno partecipato al voto 1.335 militanti, tra operativi, detenuti e in esilio.(Di domenica 6 maggio 2018)