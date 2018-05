Sorrentino | «Il mio Berlusconi raccontato senza moralismi»

ildubbio.news

: RT @tavernella: Finalmente er mio esordio alla regia: un film che parla de quello che ha fatto er movimento da quanno è entrato in parlamen… - sedicizero : RT @tavernella: Finalmente er mio esordio alla regia: un film che parla de quello che ha fatto er movimento da quanno è entrato in parlamen… - ZioKlint : RT @tavernella: Finalmente er mio esordio alla regia: un film che parla de quello che ha fatto er movimento da quanno è entrato in parlamen… - arciroberta : Loro, tutti massacrano Sorrentino ma nessuno parla di cinema -

(Di domenica 6 maggio 2018) Non volevo puntare il dito contro nessuno, sarebbe stato presuntuoso, penso che un film, come anche un libro, debba essere, a dispetto della cronaca sempre più emotiva, l'avamposto per la ...