Sondaggi al 5 Maggio - ecco qual è l'unico partito che sta perdendo i consensi : Sono ormai passati due mesi dalle elezioni del 4 Marzo 2018, ma ancora ben poco si sa su come si risolverà questo stallo politico che vede necessariamente la presenza di una Maggioranza parlamentare con Lega Nord o Movimento 5 Stelle che rappresentano in modo chiaro i due movimenti che sono usciti vincitori dalle elezioni politiche. Ben poche sono le speranze di un'intesa alle consultazioni di lunedì quando il Presidente della Repubblica, Sergio ...

Sondaggi politici 5 maggio : Di Maio e Salvini crescono ancora Video : Dopo due mesi e un giorno dalle Elezioni politiche del 4 marzo, e a due settimane dall’ultimo rilevamento statistico effettuato, Nando Pagnoncelli pubblica oggi, 5 maggio, sul Corriere della Sera, gli ultimi Sondaggi politici [Video] relativi alle intenzioni di voto degli italiani rispetto alle diverse forze politiche. ancora una volta il M5S si conferma al primo posto, in leggera salita rispetto ai risultati ottenuti nelle urne di marzo. Più ...

Sondaggio Piepoli - Matteo Salvini e il centrodestra sfiora il 40 per cento : maggioranza vicina anche col Rosatellum : ' Vittoria virtuale del centrodestra ' e 'tendenziale ristagno del M5S e del suo leader'. Nicola Piepoli nel suo Sondaggio per la Stampa rivela che la Lega sta crescendo esponenzialmente: 'Nelle ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali al 1 maggio 2018 : ecco le intenzioni di voto Video : Sono passati quasi due mesi dalle elezioni, ma il quadro politico in Italia resta ancora incerto. Dopo i risultati delle urne, che di fatto hanno decretato la non governabilita' da parte di una sola coalizione o di un singolo movimento, i partiti continuano a restare rigidi sulle proprie posizioni, ben distanti tra loro. In uno scenario di questo tipo, l'ipotesi più plausibile sembra quella di una nuova tornata elettorale. Ma quali sarebbero le ...

Sondaggi - partita M5s-centrodestra. La Lega rastrella voti a Forza Italia. Maggioranza contraria al “governissimo” : Si rivotasse oggi si verificherebbe un “ballottaggio di fatto” tra i due schieramenti principali: il M5s al 36 per cento contro il centrodestra al 38. Lo dice una rilevazione della Noto Sondaggi per #Cartabianca, su Rai3, che conferma anche come il centrosinistra sarebbe fuori da tutti i giochi, anche nella forma più allargata possibile, soprattutto per via del tracollo del Pd che anche in questo caso viene dato poco sopra il 16 per ...

