Snooker | Finale Mondiali 2018 | John Higgins-Mark Williams Programma | orari e come

oasport

: RT @Aleroncarolo: SNOOKER CAMPIONATO DEL MONDO FINALE Mark WILLIAMS MBE (35) John HIGGINS MBE Sessioni 8+9+8+10 Domenica 6 ore 15 (1) ??… - SimoneCorradi2 : RT @Aleroncarolo: SNOOKER CAMPIONATO DEL MONDO FINALE Mark WILLIAMS MBE (35) John HIGGINS MBE Sessioni 8+9+8+10 Domenica 6 ore 15 (1) ??… - MikrikMichele : @snookerforall @Aleroncarolo @Eurosport_IT 15 anni che Williams non andava in finale. E già seguivo lo snooker. Uomo fortunato sono ?? - campagnandrea33 : RT @Aleroncarolo: SNOOKER CAMPIONATO DEL MONDO FINALE Mark WILLIAMS MBE (35) John HIGGINS MBE Sessioni 8+9+8+10 Domenica 6 ore 15 (1) ??… -

(Di domenica 6 maggio 2018) Al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra) domenica 6 e lunedì 7 maggio andrà in scena ladeidi. La sfida sarà tra lo scozzese(n.5 del ranking) e il gallese(n.7 del ranking).si è assicurato l’accesso allapiegando 17-13 l’inglese Kyren Wilson. Per il quattro volte iridato si tratta del settimo atto conclusivo a questi livelli dopo che l’anno scorso era stato battuto dal n.1Selby. Lo scozzese ha iniziato la sessione odierne in vantaggio 13-11 e pur commettendo qualche errore, è riuscito ad uscire dal momento di difficoltà con giocate di pregevolissima fattura che gli hanno permesso di chiudere la sfida non dando modo a Wilson di rientrare definitivamente in partita. Nell’altra semi, un vero e proprio “drama”. L’ha spuntata17-15 contro ...