Si scaglia contro due ragazzi e li ferisce con una bottiglia rotta | 25enne in ospedale

Moratti si scaglia contro la Juve : “è sempre la stessa storia - è il passato che ritorna” : E’ un Massimo Moratti combattivo, che porta sempre l’Inter nel cuore e che ha sofferto sabato sera nella sfida contro la Juve. “Per tanti interisti è stato un ritorno al passato, di colpo ti sei risentito coinvolto in pieno nella storia di una volta. Nel fatto di essere vittima di situazioni strane. Partite come quella di sabato ti fanno essere ancora più interista. È stato eroico mantenere la partita in quel modo fino all’85’ ...

Belen si sfoga con i paparazzi : "Io vi odio - sto diventando pazza". E poi si scaglia contro la Hunziker : Continua la 'guerra' tra Belen Rodriguez e i suoi acerrimi nemici paparazzi. Dopo gli insulti lanciati qualche giorno fa dall'argentina ai fotografi che l'attendevano fuori da un locale di Milano, '...

Grande Fratello 2018 - il Moige si scaglia duramente contro il reality : "Mettete fine a questo disastro" : Dopo le ultime polemiche riguardanti il comportamento dei concorrenti, arriva il comunicato ufficiale del Moige.

Wanda Nara si scaglia contro Spalletti dopo Inter-Juve! : 1/23 Foto Instagram ...

Amici17 - Simona Ventura difende Biondo e si scaglia contro la Parisi : Heather posa il fiasco! - poi lascia lo studio : Maria De Filippi apre la quarta puntata di Amici parlando subito della questione Biondo e della querelle con Heather Parisi. Prima Maria fa ascoltare la lettera che la madre di Biondo ha scritto in ...

Sabato Italiano : Rita Rusic si scaglia contro Valeria Marini : Rita Rusic contro Valeria Marini a Il Sabato Italiano La bravissima conduttrice de Il Sabato Italiano, Eleonora Daniele, ha voluto festeggiare il 76esimo compleanno di Vittorio Cecchi Gori. Il produttore ha festeggiato l’evento ieri sera con una festa a cui hanno partecipato il figlio Mario, la Marini e altri amici. In collegamento da Miami Rita Rusic si è scagliata contro Valeria Marini. Secondo la produttrice, la showgirl ha rovinato la vita ...

“Ricattatrice ignobile”. Parole da brividi su Barbara D’Urso. La vip non si regge e - senza troppi giri di parole - si scaglia contro Carmelita : ”Un ricettacolo di batteri” : Forte, intelligente, irriverente, ironica e arguta, tutte doti che all’inizio chi la guarda con superficialità non gliele attribuisce. Ma lei, a detta di chi la conosce bene, è proprio così. E a ben vedere quello che ha scritto su Barbara D’Urso non ha nemmeno peli sulla lingua. Il post al vetriolo contro la regina di pomeriggi Mediaset ha fatto il giro del web dividendo il pubblico. ”Le cause che portano all’insorgenza ...

“Cacciatelo!”. Grande Fratello - Cristiano Malgioglio furioso : si scaglia contro di lui e ci va giù pesantissimo. “È intollerabile”. E non è il solo a chiedere la sua esclusione : Grande Fratello, neppure una settimana dal via ed è già bufera. Dopo le critiche mosse dagli aspiranti inquilini, delusi dalla scelta di nomi in larga parte vicini o molto vicini al mondo dello spettacolo che hanno di fatto trasformato l’edizione Nip in una Vip 2, ecco che ad alzare la voce è uno degli opinionisti, Cristiano Malgioglio. Il cantautore infatti non le ha mandate a dire, esprimendo tutta la sua contrarietà per la permanenza ...

TIM - Vivendi si scaglia contro Elliott : "Vuole smantellare l'azienda" : Rimane sulla parità TIM che a Piazza Affar i lima dello 0,07%. Gli ultimi sviluppi sulla governance tengono gli investitori con il fiato sospeso mentre si fanno sempre più insistenti le voci di un CdA ...

Cliff Bleszinski si scaglia contro Epic : lo studio starebbe cercando di assumere membri dello staff di Radical Heights : Il recente annuncio di Radical Heights, il nuovo sparatutto di Boss Key Production, potrebbe non essere andato molto a genio allo sviluppatore del celebre Fortnite, Epic Games, a giudicare dai tweet di Cliff Bleszinski. Il director del deludente LawBreakers, ma anche papà dell'amato Gears of War, ha pubblicamente accusato ieri la sua ex azienda di "rubare" il suo staff, come segnala PlayStation LifeStyle.Bleszinski ha poi detto in un successivo ...