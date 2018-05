Si impicca in casa | la moglie prova a soccorrerlo e resta ferita

Ragazzo di 28 anni si impicca in casa nel giorno di Pasqua : Pasqua tragica nella città della fisarmonica, a Castelfidardo. Questa mattina un giovane si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. Inspiegabili i motivi del gesto. Il Ragazzo , 28 anni, è ...

Mantova - marito e moglie trovati impiccati in casa davanti alla figlia di sei anni. Ipotesi doppio suicidio : marito e moglie si sono impiccati davanti alla figlia di sei anni nella loro casa di Pegognaga, nel Mantovano. Per gli investigatori si tratterebbe di un doppio suicidio: anche la bambina presentava infatti dei lividi sul collo e questo fa supporre che i genitori abbiano tentato di uccidere anche lei. La bimba si trova ora nel reparto di pediatria dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. A scoprire l’accaduto è stato uno dei nonni che ha ...

