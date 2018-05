Settimana tra sole ed acquazzoni

A Talamona e Delebio un fine Settimana tra musica e sport : A Talamona, sabato 5 Maggio alle ore 20:30, presso la Casa della Cultura il concerto "Canta Pietro che ti passa": il Coro Valtellina si esibisce con i canti della guerra, mentere All'Auditorium S. ...

Arrivano i prof - film al cinema questa Settimana : trama - recensione - curiosità : Arrivano i prof è uno dei film al cinema in uscita il 1 maggio 2018. Si tratta di una commedia diretta da Ivan Silvestrini con Claudio Bisio e Lino Guanciale. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Arrivano i prof, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Arrivano i prof DATA USCITA: 1 maggio 2018 GENERE: Commedia ANNO: 2018 REGIA: Ivan ...

Un posto al sole - trame prossima Settimana : una scoperta inquietante : Anticipazioni Un posto al sole, 30 aprile-4 maggio: il segreto di Anita Un posto al sole martedì non andrà in onda per lasciare spazio al concerto del primo maggio. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che la scoperta inquietante di Vittorio avrà serie conseguenze sulla sua vita. Anita non ha metabolizzato le rivelazioni sulla vera identità di suo padre ed è fredda e scostante anche con Vittorio. La ragazza ...

“Scene d’inferno. Quello che facevano quei poveri cani…”. Smette di nutrire i suoi animali e - dopo qualche Settimana - l’epilogo più terribile - forse mai visto prima : “Aveva una testa tra le fauci…” : Tante volte, dettati dalla rabbia, si tende a disumanizzare un gesto e ad usare come offesa la parola “cane”. “Sei un cane se ti comporti così con una donna”, tanto per fare un esempio. Ma se proprio dovessimo usare il termine giusto, probabilmente, dovremmo invertire le parti e mettere la parola “uomo” a posto del nostro amico a quattro zampe. Un concetto detto e ritrito, vero, ma ancora una volta ci troviamo di fronte a una di quelle ...

Scuola - docenti : 30 ore di lavoro a Settimana anzichè 18 - pagati con ferie extra Video : La nuova proposta presente sul Piano nazionale di formazione docenti 2016-2019 ha generato molto scalpore, sia sui social sia su altri siti di informazione. La proposta prevede che l'orario lavorativo dei docenti sia portato a 30 ore settimanali. Questa specifica varrebbe per i nuovi assunti, mentre i docenti gia' in ruolo avrebbero la possibilita' di scegliere se aderire o meno. Un bel salto se si considera che attualmente, la stima di lavoro ...

Il Segreto - trame Settimana 30/4 : Aquilino rapisce Beatriz per stuprarla Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente interessata al salvataggio di Matias [Video]. In questo articolo scoprirete tutto quello che andra' nelle puntate in onda dal lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio. trame Il Segreto dal 30 aprile: Prudencio sabota Julieta, Aquilino stupra Beatriz? Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de Il Segreto, ...

METEO prima Settimana di Maggio : FRESCO - a tratti MALTEMPO con TEMPORALI : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO IL 7 Maggio L'analisi è proiettata alla prima settimana di Maggio, analisi che come vedremo metterà in risalto scenari METEO decisamente ...

Trapelano sfide Fortnite dal 26 aprile - quali quelli della Settimana 10 : Nuova settimana, nuovo leak delle sfide Fortnite. Anche questa volta sono trapelate tramite il sito Fortnite Intel. Probabilmente moltissimi giocatori sono ancora impegnati con le sfide attuali, quelle di questa settimana. Ma i dataminer pensano già alla prossima, alle nuove sfide nel gioco dalla prossima settimana. Parliamo della settimana 10 del Pass Battaglia, con le nuove sfide per Fortnite disponibili dal 26 aprile. Le nuove sfide di ...

Beautiful - trame prossima Settimana : la minaccia di Sheila : Anticipazioni Beautiful, 23-28 aprile: la richiesta di Brooke Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale5. Le anticipazioni di Beautiful dal 23 al 28 aprile annunciano svariati colpi di scena. Eric ha deciso di dare un’ultima possibilità a Quinn. Sheila è furiosa, va da Eric con la scusa di ridargli l’orologio che ha lasciato in albergo e si scontra con Quinn. Sheila cade a terra priva di sensi. Eric chiama il ...

Nemo puntata 20 aprile con Enrico Lucci tra Settimana della moda e bambole gonfiabili : Nemo " Nessuno escluso: diretta tv e streaming Saranno ben due i servizi di Enrico Lucci tra politica e settimana della moda nel nuovo appuntamento di Nemo " Nessuno escluso , il talk-show di ...

Sicilia : lavori sul viadotto Morello - chiuso per una Settimana tratto A19 Palermo-Catania : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Rimarrà chiusa fino alla prossima settimana la carreggiata in direzione Palermo del viadotto Morello sull'autostrada A19 Palermo-Catania. La chiusura, annunciata dall'Anas dopo alcune verifiche effettuate questa mattina, sarà necessaria per consentire un intervento di

Salvini ottimista : fatta metà opera - l'altra Settimana prossima : Roma, 19 apr. , askanews, 'se cadono i veti si parla di programmi. Un passo alla volta. Ieri siamo usciti di qua con gli schiaffoni, se oggi invece siamo usciti con i sorrisi metà dell'opera è fatta, ...

Corea del Nord - Trump conferma : “Mike Pompeo ha incontrato Kim Jong-Un una Settimana fa a Pyongyang” : Era diventato un caso l’incontro di “altissimo livello” a cui aveva fatto riferimento Trump a margine del summit col premier giapponese Shinzo Abe nella sua residenza di Mar-a-Lago. Una “missione segreta” che, secondo il Washington Post, aveva portato il direttore della Cia e probabile nuovo segretario di Stato Usa Mike Pompeo alla corte di Kim Jong-Un a Pyongyang. Ma ora è arrivata la conferma – via Twitter ...