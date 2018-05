Serve il sì dei francesi per separare la rete

Alfie è morto - l’annuncio su Facebook dei genitori/ Il Papa : “Per una persona malata Serve un grande sforzo" : Alfie Evans è morto, l’annuncio dei genitori del piccolo su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Papa Francesco su scienza e etica : “Ci sono dei limiti da rispettare - di fronte a persona malata Serve lo sforzo di tutti” : “Di fronte al problema della sofferenza umana è necessario saper creare sinergie tra persone e istituzioni, anche superando i pregiudizi, per coltivare la sollecitudine e lo sforzo di tutti in favore della persona malata”. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza sulla medicina rigenerativa promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura. Per Papa Francesco occorrono dunque “azioni concrete a ...

Treno deragliato a Pioltello - prorogata la consulenza dei pm : "Serve più tempo" : La consulenza tecnica era stata disposta ai primi di febbraio e avrebbe dovuto essere depositata a fine aprile, ma per la complessità delle operazioni tecniche...

Diplomati magistrali - dal 28 aprile sciopero della fame dei docenti abilitati. “Serve un provvedimento urgente” : Fumata nera per i 6.669 Diplomati magistrali che a causa della sentenza della Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre scorso rischiano di tornare nelle graduatorie d’istituto. Perché il titolo magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 non è abilitante per le graduatorie ad esaurimento. Alla vigilia di uno sciopero della fame che dal 28 aprile vedrà protestare davanti al ministero il “Coordinamento Diplomati magistrali ...

LIVE Hockey ghiaccio - Italia-Polonia in DIRETTA : prima sfida dei Mondiali 2018. Azzurri - Serve una vittoria : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, prima giornata dei Mondiali 2018 di prima Divisione di Hockey su ghiaccio. È già una sfida cruciale per gli Azzurri, perché affrontano una delle rivali con cui si giocheranno la promozione in Top Division. La Polonia si presenta a Budapest con tante assenze ma venderà cara la pelle. L’Italia, in ogni caso, non può permettersi passi falsi. La formula del torneo, infatti, ...

Tor Bella Monaca - spunta il cimitero dei frigoriferi - i residenti : 'Criminalità organizzata - Serve la videosorveglianza' : 'C'è di mezzo la criminalità organizzata, non è possibile che da quasi un anno continuino a scaricare accanto ai cassonetti frigoriferi e paraurti delle auto nel silenzio più totale delle istituzioni, ...

'Serve permesso dei genitori' - stretta Facebook su under 15 : Gli adolescenti tra i 13 e i 15 anni in alcuni paesi dell’Ue hanno bisogno del permesso di un genitore o di un tutore per compiere alcune azioni specifiche su Facebook – vedere inserzioni sulla base dei dati dei partner e includere nel loro profilo le opinioni religiose e politiche o “interessati a”. Ad annunciarlo è Facebook in una nota in adeguamento alle norme del Gdpr, il regolamento europeo sulla privacy.

Atalanta-Inter 0-0 - la partita dei rimpianti : un punto a testa che Serve a poco : A Bergamo, tra Atalanta ed Inter finisce 0-0. Un primo tempo in cui i padroni di casa dominano e graziano gli ospiti; nella ripresa invece cresce l'Inter, che si rende a più riprese pericolosa. Le ...

Picchiati e umiliati dai bulli - la rivolta dei prof : "Episodi sconvolgenti - Serve nuova legge" : Dalla professoressa disabile "bullizzata" e derisa dai suoi alunni in una scuola di Alessandria (con tanto di video postato su WhatsApp)...

LIVE Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : 4-1 - crollo dei biancocelesti. Serve un gol per i supplementari : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale dell'Europa League 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...