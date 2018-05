Serie C | i verdetti dei gironi B e C

Serie C Girone B - tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff : Serie C Girone B, tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff – Si è concluso il campionato di Serie C, ecco i verdetti e gli accoppiamenti playoff. Vince ancora il Padova, successo contro il Gubbio, tre punti dell’Albinoleffe anche contro il Vicenza. Gol e spettacolo tra Teramo e Cremonese, finisce 3-3. Il Padova è già promosso in Serie B, ai playoff approdano invece: SudTirol, Sambenedettese, Reggiana, Albinoleffe, ...

Serie C Girone A - tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff : Si è concluso il campionato di Serie C, ecco i verdetti e gli accoppiamento per il Girone A. Il Livorno che ha già festeggiato la promozione nel campionato di Serie B non è andato oltre il pareggio sul campo del Piacenza, mentre il Siena, già aritmeticamente secondo, vince a Prato. Il Prato retrocede in Serie D dopo più di quarant’anni. Ecco tutti i verdetti: Livorno in B; Siena, Pisa, Monza, Viterbese, Alessandria (vincitrice Coppa), Carrarese, ...

Pallamano - Serie A femminile 2017/18 : si chiude la regular season - ecco tutti i verdetti : Si è chiusa questo fine settimana la regular season della Serie A di Pallamano femminile, che ha consegnato tutti i verdetti, prima dei play-off, sia per quanto riguarda la zona alta della classifica, sia quella relativa alla lotta retrocessione. Iniziamo dalla vetta, saldamente occupata dalla Jomi Salerno, che questa settimana ha piegato 30-20 l’Estense Ferrara in trasferta, mentre l’Indeco Conversano ha retto il passo, superando ...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate : i verdetti delle partite! Diretta gol live score (33^ giornata) : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. Le partite valgono per la 33^ giornata e si giocano sabato 31 marzo, nel giorno della vigilia di Pasqua(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:52:00 GMT)