Serie C | campionato da incubo | è l' ultima corsa per sognare ancora

Diritti Serie A - tra MediaPro e Sky l’accordo resta lontano : a settembre il campionato rischia di non andare in tv : I Diritti tv della Serie A sono sempre più in alto mare: MediaPro e Sky continuano a litigare, in attesa del giudizio del Tribunale di Milano che dovrebbe arrivare la settimana prossima, ma a cui seguirà quasi sicuramente un ricorso in appello. La Lega calcio intanto è rimasta senza soldi e il campionato rischia sul serio di partire per la prima volta senza essere trasmesso in televisione. Oggi davanti al presidente della Sezione impresa, ...

Calcio a 5 - la 'GS Casaluce C5' si iscriverà al campionato regionale di Serie D - : ... finalizzato a rilanciare e a riportare lo Sport a livello agonistico, assente oramai in paese da tantissimi anni, e visto che si è impossibilitati a praticare il Calcio a 11 a causa di carenze di ...

Lecce - delirio dopo la promozione nel campionato di Serie B : festa incredibile [FOTO e VIDEO] : 1/18 Renato Ingenito/LaPresse ...

Serie A Crotone - Zenga : «Abbiamo dato una spallata al campionato» : Crotone - "Per noi era importante, in questa gara serviva la nostra prestazione. E penso che l'abbiamo fatta, i tre punti sono meritati" . Così, ai microfoni di Sky, il tecnico del Crotone Walter ...

Serie B - l'Empoli è la prima promossa in A : 1-1 con il Novara - campionato dominato : l'Empoli è la prima neopromossa in Serie A per la prossima stagione. Grazie all'1-1 in casa contro il Novara , i toscani allenati da Andreazzoli conquistano la promozione matematica con 4 giornate di ...

Malagò : “Serie A campionato più bello e thriller del mondo” : “Juve Napoli? Finalmente abbiamo il campionato più attraente e thrilling del mondo, è coinvolta tutta la Serie A e questa è una nota di merito. Tutta Europa ce lo invidia”. Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, commentando la giornata di campionato che ha visto il Napoli vincere in casa della Juventus riaprendo la lotta scudetto. “Il Napoli aveva un risultato solo -l’analisi ...

Pallapugno - Serie B. La Taggese a caccia del colpo nel recupero di campionato. Orizio : "Pronti a giocarci il punto" : Serie B - recupero 3IORNATA - ASPETTANDO... PRO PASCHESE-Taggese Nel tardo pomeriggio di domani , ore 18.00, occasione importante per la Taggese del Presidente Cagnacci, che nello sferisterio della ...

Malagò : “Serie A campionato più bello e thriller del mondo” : “Juve Napoli? Finalmente abbiamo il campionato più attraente e thrilling del mondo, è coinvolta tutta la Serie A e questa è una nota di merito. Tutta Europa ce lo invidia”. Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, commentando la giornata di campionato che ha visto il Napoli vincere in casa della Juventus riaprendo la lotta scudetto. “Il Napoli aveva un risultato solo -l’analisi ...

Serie A 33esima giornata il Crotone blocca la Juve e riapre il campionato. Grande gol di Simy in rovesciata : Crotone 1 Juventus 1 Marcatori: 17° Douglas Costa, 65° Simy Crotone (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Capuano, Ceccherini, Martella, Barberis, Mandragora, Rohden

Diritti televisivi in Serie B - cresce il valore del campionato : numeri pazzeschi Video : La Serie B torna a far parlare di sè [Video]. Non soltanto per i risultati che arrivano dal campo e che, nel turno infrasettimanale giocato ieri, hanno portato ad alcune sorprese, ma anche per la questione legata ai Diritti televisivi. Si parte da un dato: il valore del campionato cadetto è aumentato. Per dirla tutta, si è triplicato. Infatti, la Lega di #Serie B ha pubblicato il bando per i Diritti tv 2018- 2021 e, immediatamente, è saltata ...

Diritti televisivi in Serie B - cresce il valore del campionato : numeri pazzeschi : La Serie B torna a far parlare di sè. Non soltanto per i risultati che arrivano dal campo e che, nel turno infrasettimanale giocato ieri, hanno portato ad alcune sorprese, ma anche per la questione legata ai Diritti televisivi. Si parte da un dato: il valore del campionato cadetto è aumentato. Per dirla tutta, si è triplicato. Infatti, la Lega di Serie B ha pubblicato il bando per i Diritti tv 2018- 2021 e, immediatamente, è saltata all'occhio ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Brescia vincente a Vinovo - è aggancio alla Juventus! Campionato riaperto : Si riapre il discorso Scudetto nel Campionato di Serie A di Calcio femminile: il Brescia passa per 1-2 in casa della Juventus, vendica lo 0-4 subito all’andata, ed aggancia le bianconere in vetta alla classifica. Si ferma così a 17 la striscia di vittorie consecutive della formazione allenata da Rita Guarino, punita dalle reti di Daleszczyk al 4′ e di Sabatino in pieno recupero della prima frazione. Nella ripresa la rimonta juventina ...

Biglietti Crotone-Juventus - Serie A (18 aprile) : come acquistare i tickets per la trentatreesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentatreesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile, c’è l’incontro tra Crotone e Juventus, in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 nella città calabrese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 81, ed i pitagorici, a quota 27, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 41 i punti conquistati in trasferta dalla Juventus, grazie a 13 vittorie e due pareggi ...

Biglietti Napoli-Udinese - Serie A (18 aprile) : come acquistare i tickets per la trentatreesima giornata di Campionato : Tra le gare del trentatreesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile, c’è l’incontro tra Napoli e Udinese, in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 nel capoluogo campano, che vedrà la battaglia sportiva tra i partenopei, a quota 77, ed i bianconeri, a quota 33, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 38 i punti conquistati in casa dal Napoli, grazie a 12 vittorie e due pareggi in 16 ...