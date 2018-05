Serie A : scontri a Udine - emessi 7 Daspo : Duri provvedimenti da parte della Questura di Udine in seguito alle proteste di un gruppo di tifosi dell’Udinese al termine della partita persa con il Crotone il 22 aprile scorso. Il Questore Claudio Cracovia ha emesso sette provvedimenti di Daspo, da uno a otto anni, nei confronti di altrettanti supporter bianconeri che a fine partita, durante le contestazioni davanti allo stadio, si erano introdotti all’interno dell’impianto ...

Serie A Chievo - Maran : «Spal? Gli scontri diretti contano di più» : VERONA - "Spal? Arrivano da sette risultati positivi, dopo i pareggi con Torino e Sassuolo e un'impresa sfiorata al San Paolo" . Così il tecnico del Chievo , Rolando Maran , prima dell'incontro con i ...

Serie C : tensione pre gara tra scontri - auto danneggiate e insulti al Presidente Video : Una giornata da dimenticare in fretta, almeno sotto l'aspetto della correttezza tra #Tifosi e dell'ordine pubblico, quella appena trascorsa a Caserta. tensione e scontri nel pregara di Casertana-Lecce Il prepartita di Casertana-Lecce ha avuto momenti di alta tensione per alcuni incidenti accaduti davanti agli ingressi dello stadio 'Pinto'. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dalla redazione di pianetalecce, un gruppo di tifosi ospiti ...

Serie C : tensione pre gara tra scontri - auto danneggiate e insulti al Presidente : Una giornata da dimenticare in fretta, almeno sotto l'aspetto della correttezza tra tifosi e dell'ordine pubblico, quella appena trascorsa a Caserta. tensione e scontri nel pregara di Casertana-Lecce Il prepartita di Casertana-Lecce ha avuto momenti di alta tensione per alcuni incidenti accaduti davanti agli ingressi dello stadio 'Pinto'. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dalla redazione di pianetalecce, un gruppo di tifosi ospiti giunti ...

Serie B : scontri a Foggia - Daspo a 12 ultras del Brescia : I provvedimenti nei confronti dei 12 ultras del Brescia sono stati disposti dal Questore di Foggia Mario Della Cioppa. Ai responsabili delle condotte più violente, per il corrispondente periodo del divieto, e’ stato prescritto anche l’obbligo di firma negli uffici di Polizia. Tutti i 12 ultras sono stati anche denunciati per aver usato violenza e minaccia, alcuni col volto coperto e armati con mazze, contro poliziotti. L'articolo ...

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Milano anticipa il sabato - Venezia attende Cantù. Tanti scontri playoff : Sarà una delle due capoliste, l’EA7 Emporio Armani Milano, ad aprire la ventiduesima giornata della SerieA. L’Olimpia attende al Forum la Dolomiti Energia Trento. Se da una parte la squadra di Pianigiani vuole mantenere la vetta della classifica, mettendo pressione poi a Venezia, dall’altra parte la formazione di Buscaglia cerca il grande colpo in trasferta per continuare a mantenersi attaccata alla zona playoff. Sono due gli ...

Serie A - arriva il weekend più bello dell’anno : scontri da paura! : Serie A, arriva il weekend più bello dell’anno. Su questo davvero sembra non esserci alcun dubbio, il fine settimana che sta per arrivare, “ospiterà” la 27^ giornata di campionato, una giornata ricchissima di eventi fondamentali per il proseguo della stagione. Un crocevia importante per diverse squadre dunque, partendo dal primo incontro al sabato, quello tra Spal e Bologna. Un derby emiliano che per i padroni di casa potrebbe ...