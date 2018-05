Serie A Sampdoria | Giampaolo molla l' Europa | «Un sogno solo cullato»

Serie A - Il Sassuolo batte la Sampdoria e si salva : 1-0 al Mapei Stadium : Gli abbonati di Mediaset Premium potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su PremiumPlay, app che può essere scaricata gratuitamente; quelli di Sky su SkyGo con analoghe ...

Serie A Sassuolo-Sampdoria - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : REGGIO EMILIA - Oggi alle 18 la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A prevede il confronto tra Sassuolo e Sampdoria . Per i neroverdi padroni di casa l'occasione è importante per mettersi ...

Sampdoria - attenta al Napoli : Giampaolo è il preferito in Serie A per il post Sarri : L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fotografa la situazione, parlando di 'strappo' tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il suo allenatore Maurizio Sarri , corteggiato da numerosi ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo in emergenza : «Solo Kownacki sta bene» : GENOVA - La Sampdoria è in emergenza, soprattutto nel reparto avanzato. Marco Giampaolo non lo nasconde: "Su quattro attaccanti, ne ho uno che sta bene: Kownacki. Zapata è sicuramente out, mentre ...

Serie A Sampdoria - per Caprari allenamento con il gruppo : GENOVA - Seduta mattutina di allenamento per la Sampdoria , che a Bogliasco ha proseguito la propria marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, contro il Sassuolo. Ai lavori tattici ...

Serie A Sassuolo - Magnanelli : «Sampdoria? Una partita complicata» : Sassuolo - Francesco Magnanelli suona la carica in casa Sassuolo : 'Ognuno di noi sa benissimo cosa non è andato contro il Crotone. Probabilmente abbiamo giocato con un pizzico di superficialità, non ...

Serie A Sampdoria - parzialmente in gruppo Zapata e Quagliarella : GENOVA - La Sampdoria ha proseguito la propria preparazione al prossimo impegno di campionato, contro il Sassuolo , con una seduta mattutina. Il programma di oggi ha previsto inizialmente una riunione ...

Serie A Sampdoria - lavoro individuale per Quagliarella : GENOVA - Nonostante la pioggia battesse su Bogliasco, questa mattina la Sampdoria questa mattina ha svolto un programma di allenamento composto da sviluppo della forza in palestra, esercitazioni ...

Serie A Sampdoria - migliora la condizione di Zapata : GENOVA - Sviluppo della forza in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema. Questa la tabella di marcia mattutina seguita dalla Sampdoria sotto la pioggia di Bogliasco. migliora la ...

Serie A - Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli domenica 13 maggio alle 20.45 : Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli si giocheranno in contemporanea, domenica 13 maggio alle 20.45: lo ha deciso la Lega Serie A, che ha definito anticipi e posticipi della 37ª giornata di campionato, la ...

Video/ Sampdoria Cagliari (4-1) : highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : Video Sampdoria Cagliari (4-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Trionfo dei blucerchiati tra le mura di casa del Marassi.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:42:00 GMT)

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Per l'Europa serve rabbia e ambizione» : GENOVA - Dopo il netto successo interno della Sampdoria sul Cagliari, Marco Giampaolo non molla il sogno Europa: "Quando parti col favore del pronostico - spiega l'allenatore a Sky Sport - devi vincere e hai pressioni diverse, mentre se non sei considerato favorito sei deresponsabilizzato. Noi non siamo partiti per arrivare in Europa League, ma questo non deve essere un alibi ...

Serie A - Sampdoria-Cagliari 4-1 : decidono Praet - Quagliarella - Kownacki e Ramirez : Il capitano blucerchiato sbaglia un rigore ma raggiunge Shevchenko con 127 gol in A. A Lopez non basta Pavoletti, espulso Cigarini

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vincere per continuare a sognare» : GENOVA - "L'impegno è difficile, perché affronteremo un avversario che si è ritrovato invischiato pur avendo un organico a mio avviso superiore. Noi però, se vogliamo continuare a cullare il nostro ...