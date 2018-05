Serie A Atalanta | Gasperini | «Peccato Strakosha il migliore»

Serie A - il Napoli pareggia 2-2 contro il Torino. Lazio-Atalanta finisce 1-1 : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Milan e Juventus su Verona e Bologna la 36esima giornata di Serie A è proseguita con la vittoria dell'Inter di Luciano Spalletti con un rotondo ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Lazio-Atalanta Diretta Live Serie A Cronaca : Calciomercato.it vi offre la Cronaca del match dello stadio 'Olimpico'. PROBABILI FORMAZIONI LAZIO , 3-5-1-1, : Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Caceres; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, ...

Serie A : Napoli Torino - Lazio Atalanta. Le probabili formazioni : "La classifica più di tanto non ci può dare, bisogna puntare sull'orgoglio". Contro il Napoli, per quattro anni la sua squadra, Walter Mazzarri vuole un Torino che metta in campo i valori di Valentino ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Lazio grande squadra - sarà una bella partita» : ROMA - "La Lazio sta facendo molto bene, noi dovremo giocare sopra al di sopra delle nostre possibilità " . Queste le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Lazio-Atalanta . "Noi sappiamo che ...

Serie A Lazio - Inzaghi : «Caicedo titolare. Atalanta? Non è decisiva» : ROMA - La Lazio riceve l'Atalanta all'Olimpico per blindare l'obiettivo Champions League. Non ci sarà causa infortunio Immobile , la macchina da gol dei biancocelesti. Simone Inzaghi quindi lancia il ...

Probabili formazioni Lazio – Atalanta - 36^ Giornata Serie A 6-05-18 : Domenica pomeriggio all’Olimpico di Roma, andrà in scena la sfida tra Lazio e Atalanta, una delle gare più importanti della 36^ Giornata del massimo campionato. Entrambe le squadre, sono in piena lotta per un posto nelle competizioni europee del prossimo anno e arrivano in un ottimo momento di forma. I biancocelesti vengono da 3 vittorie consecutive, che hanno permesso non solo di superare l’Inter, ma anche di distanziarla di ...

Serie A Atalanta - differenziato per Petagna : BERGAMO - In vista della trasferta all'Olimpico contro la Lazio , l 'Atalanta ha svolto questo pomeriggio un allenamento pomeridiano. Agli ordini di Gasperini , i nerazzurri hanno svolto lavoro in ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Match point per l'Europa» : BERGAMO - " Ilicic può anche giocare dall'inizio con Palomino , e Masiello è recuperato. E martedì potrebbe riunirsi anche Spinazzola " . Alla vigilia della sfida casalinga con il Genoa , Gian Piero ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Atalanta forte : è uno stimolo in più» : GENOVA - " Ora affrontiamo l' Atalanta in trasferta, ci confrontiamo con una realtà europea. Siamo curiosi e stimolati " . Il tecnico del Genoa , Davide Ballardini , analizza la situazione del Grifone ...

Serie A Atalanta - per Rizzo e Spinazzola allenamento a parte : BERGAMO - Seduta di lavoro del pomeriggio per l' Atalanta , in vista del prossimo impegno di campionato, vale a dire la gara interna contro il Genoa in calendario domenica alle ore 15. Il tecnico Gian ...