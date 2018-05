: #Napoli, il #questore gioca d'anticipo «Ci stiamo già preparando per la festa #scudetto» - CorSport : #Napoli, il #questore gioca d'anticipo «Ci stiamo già preparando per la festa #scudetto» - Eurosport_IT : L'EMPOLI TORNA IN SERIE A!!! ???? Basta il pareggio con il Novara per la promozione matematica con 4 giornate d'ant… - NotizieIN : Serie A, anticipo Udinese-Inter 0-4 -

Tre punti di speranza, in chiave Champions, per l'che liquida (0-4) al Friuli una sempre più malmessa. Friulani subito alle corde: due salvataggi sulla linea (5' e 18') di Danilo, entrambi su Perisic,in mezzo il vantaggio nerazzurro con Ranocchia di testa su angolo (12').Handanovic salva su Lasagna (36'),ma prima del riposo l'dilaga con due belle azioni personali di Rafinha (44') e Icardi (46').Lasagna pericoloso in avvio ripresa,al 49'in 10:rosso a Fofana (fallaccio su Perisic). Al 71' fa poker Borja Valero.(Di domenica 6 maggio 2018)